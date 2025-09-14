“Respeto y unidad”: Jeannette Jara participó del Tedeum Evangélico junto a Joel Olmos y Matías Toledo

Jeannette Jara participó junto al alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, y el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, en el Te Deum Evangélico, destacándolo como un espacio de unidad y reflexión país. El mensaje central del reverendo Eduardo Cid fue un llamado a rechazar el odio, impulsar la justicia social y realizar transformaciones estructurales con la dignidad humana al centro.

Jeannette Jara destaca mensaje de unidad y anhelo de futuro común en Te Deum Evangélico

En la Catedral Evangélica de Puente Alto se llevó a cabo el tradicional Te Deum Evangélico, ceremonia que por más de 50 años reúne a la comunidad, y que en esta ocasión contó con la asistencia del Presidente de la República, Gabriel Boric, y los candidatos presidenciales Jeannette Jara, Evelyn Matei y Johannes Kaiser. El acto, organizado de manera unitaria por las distintas iglesias evangélicas, estuvo cargado de mensajes de unidad y justicia social, constituyendo un espacio de oración por el país.

La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, valoró la instancia a través de sus cuentas oficiales, señalando: «El Te Deum es un espacio que convoca a autoridades, la iglesia y a la ciudadanía en un espacio común de encuentro y reflexión». Además, la postulante enfatizó que «esta instancia nos recuerda que, más allá de nuestras diferencias políticas, sociales o religiosas, compartimos un mismo país y un mismo anhelo: que Chile avance con unidad, con respeto y con el compromiso de construir un presente y un futuro mejor para todas y todos».

El mensaje central de la ceremonia, entregado por el Reverendo Eduardo Cid de la Unión Nacional de Iglesias Evangélicas, fue un llamado contundente a rechazar los discursos de odio y a promover activamente la integración social en el país. Asimismo, el religioso señaló la urgencia de realizar transformaciones estructurales para alcanzar una nación más justa, poniendo la dignidad humana en el centro del diseño de las políticas públicas.

En su intervención, el Reverendo Cid destacó el rol histórico que ha tenido el mundo evangélico en la tarea de apoyar a los más vulnerables. Finalmente, convocó a todos los actores de la sociedad a trabajar unidos para construir una nación inclusiva, solidaria y llena de esperanza de futuro, haciendo un especial énfasis en la no discriminación hacia mujeres, migrantes, personas de distintas creencias y diferentes orígenes étnicos.

La candidata Jeannette Jara asistió al evento acompañada por el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, y el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, reforzando con su presencia el mensaje de unidad y trabajo colaborativo en pos del bien común.

