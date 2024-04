Revelan que general Yáñez no informó a presidente Boric sobre robo frustrado a Inteligencia de Carabineros

El robo frustrado en la Dirección de Inteligencia de Carabineros que no fue comunicado al Ejecutivo

Según un reportaje de Verdad Ahora escrito por Matías Rojas M., en octubre de 2022 se intentó robar en la Dirección de Inteligencia de Carabineros. Este incidente coincidió con controversias en torno al general Luigi Lopresti, quien enfrentaba acusaciones de socavar al gobierno de Gabriel Boric.

Sin embargo, la policía optó por no informar a La Moneda sobre el suceso. A pesar de múltiples intrusiones en edificios públicos durante 2023, incluido el robo en el Ministerio de Desarrollo Social, el general director Ricardo Yáñez no alertó al Ejecutivo sobre la vulnerabilidad de la institución policial ante estos hechos, especialmente la Dirección de Inteligencia.

La solicitud de información pública sobre el incidente reveló la negativa de Carabineros a proporcionar detalles, alegando que la información era secreta según la Ley del Sistema de Inteligencia del Estado. Sin embargo, el Consejo para la Transparencia revocó parcialmente esta decisión, destacando el derecho del público a conocer sobre posibles delitos contra las instituciones de inteligencia. Finalmente, en septiembre de 2023, Carabineros admitió el intento de robo en octubre de 2022, aunque no informaron al Gobierno al respecto.

Compartimos a continuación, la publicación íntegra de VERDAD AHORA.

Por Matías Rojas M.

Verdad Ahora

En octubre de 2022 se produjo un intento de robo al interior de la Dirección de Inteligencia de Carabineros. Según consta en documentos obtenidos por Verdad Ahora, justo ese año, cuando la máxima cabeza del departamento, general Luigi Lopresti, enfrentaba cuestionamientos a raíz de una publicación de Interferencia que denunciaba una presunta estrategia de la autoridad para socavar al gobierno de Gabriel Boric, el mando policial optó por no informar el incidente a La Moneda.

Varios meses pasarían hasta conocer la ola de intrusiones que puso en la mira del gobierno la vulnerabilidad de edificios públicos durante 2023, graficada en el robo emblemático de computadores y una caja fuerte al Ministerio de Desarrollo Social, además de otros ilícitos consumados y frustrados contra diversas instituciones, como el Ministerio de las Culturas y Bienes Nacionales.

Dichas alertas no pudieron encenderse antes en el Ejecutivo, porque el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, omitió dar cuenta que su propia policía era un blanco de interés para delincuentes. Y no cualquier unidad: la más sensible. De inteligencia.

INFORMACIÓN SECRETA

En abril de 2023, con el propósito de verificar algunos datos obtenidos por fuentes reservadas, este portal solicitó vía Ley de Transparencia a Carabineros informar «si en los meses de junio o julio de 2022, o durante ese año, se registró o produjo algún robo en dependencias o unidades bajo dependencia de la Dirección de Inteligencia Policial», aclarando «si se realizó la denuncia respectiva al Ministerio Público y con qué fecha».

Asimismo, se pedía detallar «si el hecho fue informado al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, proporcionando copia digital del documento mediante el cual se hubiere dado cuenta de ello, indicando a qué autoridad civil se informó».

En su respuesta, la institución aseveró que lo solicitado correspondía a «datos e información de carácter secreta, encontrándose prohibida su reproducción o difusión a estamentos, funcionarios o autoridades distintas al destinatario directo».

En la misma línea, Carabineros planteó que «el solo hecho de acceder y otorgar respuesta al requerimiento de información pública realizado por usted, en razón de información que eventualmente obre o no al interior de la Dirección de Inteligencia institucional, tienen el carácter de secreta, pues toda gestión o falta de ella se encuentra permeada y amparada por lo prescrito en la Ley N° 19.974 (del Sistema de Inteligencia del Estado)».

CONSEJO REVIERTE HERMETISMO

El autor de esta nota presentó un amparo ante el Consejo para la Transparencia, entidad que desestimó los argumentos principales de Carabineros y acogió la reclamación de manera parcial, solo reservando los pormenores del hecho denunciado.

En su extenso fallo (ver aquí), el CPLT afirmó que el secreto esgrimido por la institución del general Yáñez debía estar guiado por la «exigencia de ‘afectación’ de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2° de la Constitución Política, esto es, el debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional». Dicho riesgo no fue explicado ni acreditado.

Así, a juicio del Consejo, la información relacionada con la eventual ocurrencia del delito y su denuncia «no forma parte de las materias que el artículo 38 de la ley N° 19.974 resguarda… sin que se advierta que ello implique la posibilidad cierta de exponer información relacionada de manera directa o indirecta con las actividades de inteligencia de la DIPOLCAR, ni que suponga facilitar o alertar sobre el actuar de dicho organismo».

«Que, en este orden de consideraciones, se estima, que la ciudadanía tiene derecho a conocer si se registran o no actos delictivos en contra de las dependencias o unidades bajo dependencia de los organismos de inteligencia del Estado, y si aquellos son denunciados oportunamente», reza la decisión.

YÁÑEZ ACATA

En septiembre de 2023, la jefa del Departamento de Información Pública y Lobby de Carabineros, coronel Loreto Osses Coloma, a nombre del general director Ricardo Yáñez, proveyó la respuesta exigida por el Consejo para la Transparencia (ver aquí).

En su carta de cumplimiento, la oficial expresó que «en el mes de octubre de 2022 se produjo un intento de robo frustrado, debidamente denunciado al Ministerio Público el 14 de octubre del año recién pasado» (sic).

«Tal situación no fue informada al Gobierno», admitió.

