«Reviviendo mil prendas»: Impulsan el primer libro en Chile de moda sustentable para niñas y niños

Por @alfredoseguel

Actualmente, en medio de cifras alarmantes relacionadas a los impactos ambientales, el calentamiento y crisis climáticas en el planeta, existen personas que están impulsando iniciativas para contribuir a través de la educación en la infancia y adolescencia, que buscan promover mayor conciencia y acción frente a estas realidades adversas.

Una de ellas, es Daniela Seguel, comunicadora temuquense que actualmente estudia Teatro en la Región Metropolitana, quien desde hace más de seis años a través de sus redes sociales @reviviendomilprendas —antes en formato blog—, motiva a través de múltiples iniciativas a tomar conciencia sobre el vestuario, llamando a transformar, intercambiar, reparar y alargar lo máximo el uso de las prendas.

Para la comunicadora, de profesión Relacionadora Pública, “La economía y sociedad durante el último siglo ha estado acompañado de una degradación medioambiental que está poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende nuestro desarrollo y futuro, por ende, nuestra supervivencia.

Así lo han señalado diversos organismos expertos de Naciones Unidas en materias ambientales, cambio climático y desarrollo sostenible”, enfatiza Seguel.

También indica: “El vestuario, no queda ajeno a los impactos negativos ambientales. Menos del 1% del material utilizado para producir ropa se recicla en nueva, según un estudio de Ellen MacArthur Foundation. Otro estudio de la misma fundación señala que, la cantidad de veces que utilizamos nuestra ropa ha decaído en un 36% durante los últimos 15 años. Estas cifras reflejan la importancia y urgencia de realizar acciones para mitigar los impactos negativos y educar sobre problemáticas que involucran la ropa y el consumo desmedido”, indica la comunicadora.

Daniela Seguel hoy está con un nuevo desafío, impulsando el primer libro de moda sustentable para niños y niñas, tarea que no ha sido para nada fácil.

“Concretar el libro fue un proceso de años y en algún momento bastante desesperanzador. Fondos públicos no adjudicados, puertas cerradas para su financiamiento, entre otras cosas. Pero, mi convicción no se detuvo. Si a los niños y niñas les enseñamos desde temprana edad a cuidar, reparar y transformar la ropa, cuando crezcan, no la verán “desechable”, tendrán las competencias para alargar su uso y se convertirán en agentes de cambio. No tengo dudas”, sostiene la comunicadora.