Ripamonti emplaza al Gobierno por viviendas para damnificados de incendios: «Esas mochilas van a llegar a guardarse dentro de una carpa»

La alcaldesa de Viña del Mar señaló que no sabe si los escolares van a poder asistir a clases, “porque no hay duchas ni baños para poder higienizarse lo suficiente. No hay transporte, no hay capacidades de alimentación suficiente”.