Rusia condena las recientes declaraciones del papa Francisco sobre el conflicto ucraniano

El Papa Francisco ha desatado la furia en Rusia por una entrevista en la que sugirió que los miembros chechenos y buriatos de sus fuerzas armadas mostraron más crueldad en Ucrania que los soldados de etnia rusa.

En una entrevista con la revista católica America publicada el lunes, el Papa dijo que los soldados de Buriatia, donde el budismo es una religión importante, y la república de Chechenia, de mayoría musulmana, fueron “los más crueles” mientras luchaban en Ucrania.

“En general, los más crueles son quizás los que son de Rusia pero no son de la tradición rusa, como los chechenos, los buriatos, etc.”, dijo.

Rusia ha dependido desproporcionadamente de las minorías étnicas para proporcionar su principal fuerza de combate en Ucrania.

Los grupos de derechos humanos y los medios de comunicación independientes han documentado pruebas abrumadoras de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas, pero no ha habido datos que sugieran que los soldados de las minorías nacionales que luchan en Ucrania se hayan comportado peor en Ucrania que los miembros de la etnia rusa.

Los comentarios del Papa fueron rápidamente condenados por funcionarios rusos el lunes por la noche.

“Esto ya no es rusofobia, es una perversión en un nivel que ni siquiera puedo nombrar”, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, en su canal de Telegram.

“Somos una familia con buriatos, chechenos y otros representantes de nuestro país multinacional y multiconfesional”, agregó Zakharova.

Alexandra Garmazhapova, fundadora de la organización contra la guerra Free Buryatia, calificó los comentarios de “inexcusables y racistas”.

“Me decepcionó mucho leer estas declaraciones racistas e inexcusables”, dijo Garmazhapova.

“Rusia está librando una guerra imperial iniciada y dirigida por Vladimir Putin, quien a todas luces no es miembro de una minoría étnica. El Papa debería condenarlo personalmente, pero decidió eludir al presidente ruso”.

“No olvidemos que la iglesia ortodoxa rusa es uno de los mayores partidarios de la guerra”, agregó Garmazhapova, refiriéndose al respaldo público a la guerra por parte del jefe de la iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Kirill.

Garmazhapova también señaló una investigación ucraniana que identificó a un grupo de tropas de etnia rusa como los principales sospechosos detrás de los asesinatos de civiles en el suburbio de Bucha en Kiev la primavera pasada.

“Estos comentarios están mal en muchos niveles”, dijo.

No es la primera vez que el Papa se enfrenta a controversias por sus puntos de vista sobre Ucrania. Kyiv ha criticado repetidamente al jefe de la iglesia católica desde el comienzo de la invasión de Rusia en febrero por no condenar adecuadamente al Kremlin por su papel en el conflicto.

Francisco también dijo anteriormente que la invasión de Ucrania por parte de Moscú fue «quizás de alguna manera provocada» por Occidente, y mencionó una conversación anterior con un jefe de estado anónimo que expresó su preocupación de que la OTAN estaba «ladrando a las puertas de Rusia» de una manera que podría conducir a la guerra

En una aparente reprimenda a las acusaciones de no criticar directamente a Putin, el Papa dijo a la revista America: “A veces trato de no especificar para no ofender y más bien condenar en general, aunque es bien sabido a quién estoy condenando. No es necesario que ponga nombre y apellido.”

Continuó: “¿Por qué no nombro a Putin? Porque no es necesario; ya se sabe. Sin embargo, a veces la gente se aferra a un detalle. Todos conocen mi postura, con Putin o sin Putin, sin nombrarlo”.

