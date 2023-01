Se cae la operación de Ex-Ante: PDI desmiente por enésima vez que las maras estén operando en Chile

A casi una semana de que el medio Ex-Ante encendiera todas las alarmas en la discusión pública por la supuesta llegada a Chile de las maras -las peligrosas pandillas delictuales salvadoreñas-, la misma PDI descartó tener antecedentes que permitan confirmar esta información. Las declaraciones de la institución policial se suman a las que ya habían dado en días previos distintas autoridades de Gobierno, quienes desmintieron tajantemente la presencia de estas bandas en el país.

La discusión se tomó la agenda pública a raíz de una noticia publicada por Ex-Ante el pasado 19 de enero. En ella se relataba la última sesión de la comisión especial investigadora sobre criminalidad en la Macrozona Norte, en la cual el diputado Jaime Araya (PPD) le preguntó al subdirector de inteligencia de la PDI, Luis Silva, acerca de una posible llegada a Chile de las maras. Ante esta consulta, el detective solicitó tener una sesión privada para discutir a fondo los antecedentes.

La respuesta de Silva desató una ola de especulaciones que fue inmediatamente replicada por los principales medios de comunicación del país. En tan solo un par de días, distintos canales de televisión y señales de radios publicaban sendos reportajes y entrevistas relatando los brutales métodos utilizados por las pandillas salvadoreñas y advirtiendo la debilidad de la institucionalidad chilena para hacerse cargo de este problema.

Un ejemplo de esto ocurrió el pasado domingo en el programa Estado Nacional de TVN. Durante una entrevista al fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, la periodista Constanza Santa María preguntó en repetidas ocasiones acerca de la posible presencia en Chile de las maras. Ante la respuesta de Carrera, quien asegura no tener antecedentes que le permitieran confirmar dicha información, la conductora insiste en instalar la duda: «Usted contesta que por el momento no tienen antecedentes para afirmar que estén operando en SU región, pero ¿podría ser que estén operando en otras regiones?».

A Constanza Santa María no le sirvió la respuesta para su agenda propia



CSM: “Están operando las “maras” de El Salvador en nuestro país”



Fiscal de Arica, Mario Carrera: “No tenemos información de que se encuentren operando en la zona”



CSM: Y en otras regiones?#ENacional pic.twitter.com/2NQvZV8aBD January 23, 2023

La perplejidad del Gobierno

Unos días antes de la emisión de Estado Nacional, el subsecretario del Interior ya había salido a desmentir públicamente la llegada de las bandas salvadoreñas a Chile, asegurando que «no hay ninguna agencia de inteligencia de las policías que tenga información que permita a nadie en este país decir que los maras tienen una presencia organizada en Chile. Ninguna de las agencias de inteligencias de las policías».

«Yo me he reunido con el fiscal nacional anterior, con el actual y me he reunido personalmente con los fiscales de la zona norte, en ninguna reunión con los fiscales se ha planteado la posibilidad de que los maras estén participando organizadamente en el país (…) esa información es irresponsable, no tiene fundamento y es poco seria«, agregó .

Misma respuesta tuvo la ministra del Interior Carolina Tohá al ser consultada al respecto: «No tenemos elementos de la existencia de maras, tenemos alertas de la preocupación para que ello no vaya a pasar«, declaró.

El desmentido final

Tras casi una semana de especulaciones, este lunes finalmente tuvo lugar la sesión secreta solicitada por el subdirector de inteligencia de la PDI. En ella, según recogieron desde Ex-Ante, se descartó por enésima vez que existieran antecedentes para afirmar que las maras operan en territorio nacional.

«Durante una hora y media, y en sesión secreta, diputados y jefes policiales especializados analizaron las nuevas técnicas y delitos que la ciudadanía está siendo víctima, en especial en la Macrozona Norte del país. La PDI descartó que haya antecedentes que permitan afirmar la actuación organizada en Chile de las maras o del Primer Comando Capital de Brasil», se puede leer en la nota.