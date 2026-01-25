“Se requiere una franja de protección (…) pinos y eucaliptus siguen allí amenazantes”: Recuerdan advertencia de exsenador Navarro el 2017 por incendios

Advertencia de 2016 – 2017 se cumplió en Penco: Plantaciones al lado de las casas y un proyecto de ley que lleva más de 10 años durmiendo en el Senado

Un video de agosto de 2016 y otro de noviembre de 2017, este último difundido por el diario de Concepción tras los devastadores incendios de 2026, muestra al entonces senador Alejandro Navarro señalando con el dedo la bomba de tiempo que era Penco: «Las plantaciones están encima, a diez metros (y menos), de las casas».

Su llamado era a tramitar un proyecto de ley de su autoría que, desde 2014, proponía una franja de seguridad de 500 metros entre plantaciones forestales y poblados, reemplazando pinos y eucaliptos por cultivos de bajo riesgo. Hoy, con vidas perdidas y viviendas arrasadas en esa misma comuna, sus palabras son un testimonio escalofriante de una tragedia anunciada.

Consultado por el diario regional, el exsenador expresó su dolor: «Lamento profundamente que haya tenido que ocurrir esto para poder tener la posibilidad de aprobar una regulación». Reiteró que su iniciativa no era expropiatoria, sino que buscaba regular la altura de las plantaciones y promover especies menos combustibles en las zonas de interfaz, una solución concreta que, de haberse aplicado, podría haber mitigado el desastre.

Ver video difundido diario Concepción (2017)

Ver también sesión el Senado (agosto 2016)

Los proyectos de ley que se archivaron en el Congreso

La historia legislativa de esta norma es un ciclo repetitivo de advertencias e inacción. El proyecto original (boletín 9810-01) fue presentado en diciembre de 2014. En agosto de 2016, se refundió con una moción aún más estricta del fallecido senador Antonio Horvath (boletín 10.030-01), que exigía mil metros de distancia y prohibía nuevas plantaciones pirógenas cerca de poblados. Esta fusión, lejos de acelerar el trámite, sólo consolidó el estancamiento en la Comisión de Agricultura del Senado, en tiempos que presidía el senador Juan Antonio Coloma.

Pese a las catástrofes, los llamados de urgencia cayeron en saco roto. En julio de 2018, tras los mortíferos incendios, Navarro pidió urgencia al gobierno de Piñera, argumentando que «el modelo forestal no puede seguir siendo intocable». En enero de 2021, emplazó directamente al presidente de la comisión, Juan Castro, y al entonces presidente Piñera: «No puede ser que los pinos y los eucaliptus sigan siendo más importantes que vidas de los chilenos». La respuesta fue el silencio, y el proyecto fue finalmente archivado en junio de 2024.

El bloqueo no se limita a la ley de distancias. Un paquete de iniciativas complementarias y cruciales sufre la misma parálisis desde hace años. Un proyecto que obliga a las forestales a tener planes de prevención y combate de incendios (también de 2014), una moción para capacitar y financiar a Juntas de Vecinos rurales como brigadas preventivas (2019), y una ley para garantizar derechos laborales y seguridad a los brigadistas forestales, yacen en distintas comisiones del Congreso sin avance.

Esta inacción legislativa persistente contrasta con la evidencia dramática en el territorio. Las tragedias de 2017, 2023 y ahora 2026 han sido «prevenibles», según Navarro, quien denuncia una «omisión premeditada» al no exigir responsabilidades a las empresas dueñas de «la materia prima donde está el fuego». Mientras el Estado ha subsidiado seguros para el sector forestal, las comunidades siguen expuestas, y las leyes que podrían protegerlas acumulan polvo en el escritorio del senador Juan Antonio Coloma, actual presidente de la Comisión de Agricultura.

El caso de Penco no es una fatalidad aislada, sino el resultado predecible de un modelo forestal desregulado y de una falla sistémica de la política. Más de una década de advertencias, proyectos de ley y tragedias recurrentes no han sido suficientes para que el Congreso priorice la seguridad de las personas por sobre los intereses de un modelo que ha demostrado ser, literalmente, incendario.