Secretaría de las Diversidades Sexuales de la CUT:  solicitan al Gobierno participar de Mesa Jornada de Derechos Laborales y Seguridad de LGBTIQ+ de la que fueron excluidos

Desde la Secretaría de la Diversidades Sexuales de la CUT, encabezada por Marcia Maldonado, directora nacional y responsable de la disidencias sexuales del Sindicato Interempresa Líder de Walmart (SIL). Entregó, acompañada de trabajadores y trabajadoras de la comunidad, carta dirigida a Irina Karamanos, solicitando participar en la “Mesa de Derechos LGBTIQ+, Jornada de Derechos Laborales y Seguridad”, de la cual fueron excluidos.

La CUT tiene más de 750 mil afiliados “y nosotros como secretaría de la diversidades sexuales, representamos el 10% de los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+” explica Marcia Maldonado, al aclarar que le llama la atención que al momento de instalar una mesa para hablar de materias laborales excluyan a la CUT, “ya que desde el mundo sindical somos los principales promotores de los derechos laborales de las personas pertenecientes a las diversidades sexuales”.

“Nos enteramos por la prensa que se estaba ejecutando esta mesa con la participación de 30 organizaciones, donde no está representada la clase trabajadora organizada, que somos los principales defensores de los derechos laborales, como si no existieran personas del mundo de las diversidades o no tuviéramos algo que decir. Somos una fuerza representativa, tenemos mucho que aportar a la mesa y esperamos que Irina Karamanos, quien encabeza esta instancia no nos margine del diálogo», manifiestó Maldonad, citada en nota de prensa.

En el documento se destaca que una de las luchas que está realizando la Secretaría de las Diversidades Sexuales, tanto de la CUT como del Sindicato SIL, es impulsar el “Cupo Trans en el Trabajo”, con el fin de romper con la cultura de discriminación que viven los miembros de la comunidad.

Este sábado 25 de julio, los trabajadores y trabajadoras de la comunidad LGBTQ+ participaron, como lo han hecho desde el 2012, en la “Marcha por el Orgullo”, donde Marcia Maldonado estuvo junto a la Fundación Iguales leyendo la solicitud.