Marcha del Orgullo 2022: La demanda por derechos, cupo laboral trans y derogación del artículo 365 marcaron la jornada

Paulatinamente, los grupos de Diversidad y Disidencias sexuales han ido conquistando un justo espacio de igualdad en Chile. Y Junio es el mes en que se conmemoran las luchas históricas que han dado estos sectores de la población por mayor justicia y equidad.

Es en este contexto en que se llevó a cabo la Marcha del Orgullo 2022 este sábado 25 de junio. El evento se desplegó en todas las regiones del país, pero sin duda el acto más masivo ha tenido lugar en la capital.

La marcha inició a las 14:00 horas desde Plaza Baquedano con rumbo a Metro Los Héroes. Alejandra Soto, Presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Amanda Jofré realizó una importante declaración, señalando que «somos transgéneras y somos transexuales, hay que decirlo, cada persona con su tema (…) Empezamos a hacer incidencia política, aparte de ser presidenta del Sindicato Amanda Jofré soy representante de la Red Latinoamericana y el Caribe. Somos 33 países que peleamos por los derechos humanos de la población trans. Estamos en la lucha de levantar leyes como la identidad de género, ley integral trans travesti, y terminar con la caza trans en Chile«.

La dirigenta también se pronunció sobre la urgencia de que el Estado asegure cupos laborales para personas trans y deje de orillarles al trabajo sexual como única opción. «Queremos cupo laboral, no queremos trabajo sexual, porque es una condición que nos coloca el Estado, no una opción. Más trabajo y menos discriminación y muerte. La expectativa de vida de las personas trans en Chile y el mundo es de 35 a 40 años. Son muy pocas las que sobreviven después de esa edad. Por eso exigimos el fin de los femicidios trans, detenciones arbitrarias y ataques neonazis. Ya basta de mafias que nos maten en las calles porque no les damos dinero», señaló.

Sobre derechos laborales de las diversidades sexogenéricas también se pronunció Marcia Maldonado, Secretaria General de la Secretaría de Diversidad de la CUT. «Hoy estamos presentes con la Central y con el sindicato Inter empresa en esta nueva marcha por el Orgullo. Nuestra intención es poner en la palestra los derechos laborales LGBTIQ+ desde el punto de vista del trabajador y no como se hace en este momento, donde se ven solo los derechos civiles. Todas nosotras somos trabajadoras y trabajadores, tanto los gays como las lesbianas y las personas trans, que son las más discriminadas. En eso estamos, en la lucha para que las personas trans tengan cupo laboral», señaló.

La marcha se conmemoró como la vigésimo segunda versión en Chile. Y se dio en un marco de avances para la diversidad sexual en el país. El reconocimiento legal del nombre social, el matrimonio igualitario y la Ley Zamudio son algunos de los derechos conquistados por este sector de la población nacional.

Marco Antonio Ávila y parte de, Ministro de Educación, y parte de la comunidad LGBTIQ+, señaló a este medio: «Estamos presentes hoy en la marcha del Orgullo. Hemos estado también en su acto principal. Entendemos que este es un acto político muy importante en el cual podemos manifestar la voluntad, desde el Estado, desde el Mineduc, por avanzar en una educación en igualdad y que sea capaz de poder comprender y desplegar todas las herramientas para poder hacernos cargo de la diversidad».

La #MarchaDelOrgullo es una conmemoración de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQIA+. Como ministro, docente y parte de esta comunidad, estoy comprometido por el avance de estos derechos y la erradicación de todo tipo de violencia y discriminación. pic.twitter.com/og1wPyOmFD — Marco Antonio Ávila Lavanal (@ProfMarcoAvila) June 25, 2022

Sin embargo, aún quedan muchas luchas que conquistar, como por ejemplo la derogación del artículo 365 del Código Penal. Felipe Castillo, Vocero del MOVILH, al respecto señaló a este medio que «hoy lo que nos convoca aquí es la derogación del artículo 365 del Código Penal, la última de las leyes homofóbicas vigentes en nuestro Código Penal«. Este artículo establece que la edad de consentimiento sexual para las personas homosexuales es de 18 años, versus la edad de consentimiento de las personas hetero que es a los 14 años. «Nosotros pedimos que sea igual para todos, todas y todes», señaló.