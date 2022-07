Senado inició debate de una “tercera vía” para reformar la Constitución

Inician debate de reforma que busca bajar quórum para cambiar la Constitución

“Esto no es más que el intento de una tercera vía (…) Voto en contra», señaló senadora Isabel Allende.

Senador Juan Ignacio Latorre solicitó una segunda discusión

“Los ataques más brutales a la nueva Constitución son en particular a la plurinacionalidad y echo de menos un debate con sentido de Estado». Senador Francisco Huenchumilla

Discusión en la Sala

Con la intervención de 12 senadores, la Sala del Senado inició el debate de la reforma constitucional que busca rebajar y uniformar a 4/7 el quórum requerido para modificar la Carta Fundamental.

La iniciativa, originada en una moción de los senadores Ximena Rincón, Pedro Araya, Iván Flores y Matías Walker quedó pendiente para una próxima sesión, luego que el senador Juan Ignacio Latorre, solicitara una segunda discusión.

En su calidad de presidente de la Comisión de Constitución, el senador Matías Walker, informó los alcances del proyecto y el proceso de estudio que se dio en esa instancia a la que concurrieron constitucionalistas (vea nota relacionada). Precisó que el objetivo fundamental del proyecto es reducir los quórum de 2/3 y 3/5 contemplados en la actual constitución a uno uniforme de 4/7 de los miembros de cada cámara.

Intervenciones

Ricardo Lagos

«Soy de los optimistas que creen que va a ganar el apruebo (…) y ciertamente hay cosas que mejorar, pero puesto en la balanza voy a defender el apruebo y desde ahí voy pedir entendimientos. No voy a dejar pasar esta oportunidad y no veo por qué cambiaría el voto de chilenas y chilenos».

Isabel Allende

«No podemos olvidar lo que significó el estallido social, (…) tuvimos una tremenda lección, que significó un acuerdo político, inédito, generado en este Senado. (…) No es que las bancadas del frente llegaran tarde, es que no cumplieron una y otra vez. (…) Esto no es más que el intento de una tercera vía (…) Voto en contra».

Francisco Huenchumilla

«Este proyecto nos ha dividido como bancada. Habemos dos senadores que no estamos de acuerdo. Este es un tema de debate político y me pregunto: el 4 de septiembre tenemos dos alternativas y, en medio de éstas, surge esta propuesta de los 4/7. Me guío por la realidad, los hechos históricos y no quiero entregar un certificado de fe. Los ataques más brutales a la nueva Constitución son en particular a la plurinacionalidad y echo de menos un debate con sentido de Estado».

Iván Moreira

«A pesar que hay un sector de la izquierda, encabezado por Apruebo Dignidad, en torno a retrasar y a que en Chile no hayan voluntades y espíritu de cambio, hoy estamos viendo los 4/7 y eso es voluntad de avanzar…así como las sociedades avanzan los políticos debemos ser flexibles, sin perder nuestra esencia»

Luciano Cruz- Coke

«En Evópoli hemos estado permanentemente abogando por un cambio constitucional. No por esta Constitución que está proponiendo la Convención, cuyo mayor defecto es su irreformabilidad porque exige 2/3 de ambas cámaras o 4/7 más plebiscito»

Karim Bianchi

«Voy a votar a favor con una condición y le pido a la derecha que traiga un documento para ver hasta donde se van a comprometer en los cambios que Chile necesita en el ámbito previsional, de vivienda, de salud y educación, porque esta discusión es de realmente hacer los cambios que se pretendía hacer antes de este momento que vive el país»

Pedro Araya

«Esta reforma constitucional no se trata de una maniobra política para dulcificar o maquillar el rechazo. El rechazo es una opción política válida como lo son todas las acciones políticas en democracia, pero a mi juicio es una opción profundamente equivocada…con esta reforma se trata de tener una llave maestra que nos permita avanzar en el proceso de que nuestro país tenga una nueva constitución».

Jaime Quintana

«Sería una contradicción que aquello por lo que nosotros luchamos durante 40 años de terminar y derogar los quórum supra mayoritarios, hoy día uno encuentre cualquier otra explicación que no tenga que ver con el análisis político…no entiendo las maniobras dilatorias en este proyecto. Esta es una de las materias que en cuanto se presenta la oportunidad debemos tomarla».

Rojo Edwards

«El problema no es que un sector quiera cambios y el otro no, ¡debe terminar este eslogan falso! ¿Por qué no aseguraron la propiedad de nuestros ahorros o que el derecho de la vivienda incluyera propiedad?; entonces, ¿quién se opuso? (…) Esta Constitución es mucho más pétrea que lo que existe hoy».

José Miguel Insulza

«Somos progresistas, por lo que estamos por el pleno reconocimiento de los pueblos originarios, no solo de su existencia, sino que, de su cultura y derechos sobre la tierra, por eso también estamos con la plena igualdad de derechos de género (…) Voy a votar a favor, esperando que el país siga creciendo por esta misma senda progresista».

Claudia Pascual

«Esta discusión se da sin el resultado del plebiscito de salida. Lo que busca, es poder facilitar un camino para que se vote con menos culpa por el rechazo; facilitar que la derecha y los sectores más conservadores salgan libres de la oposición que han sido durante 34 años, o ¿alguien cree que este proceso constituyente se hubiera dado sin estallido social?»

David Sandoval

«Parlamentarios del oficialismo han entendido que tenemos una corresponsabilidad frente al delicado momento que debemos enfrentar. Valoro las voces de ex Presidentes y relevantes actores políticos quienes piensan en el Chile que queremos construir. La famosa ‘casa de todos’ ya no está en la propuesta de nueva Constitución y estamos enfrentados a una profunda división entre sectores que buscan una preocupante refundación institucional».