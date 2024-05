Senador Espinoza paró en seco a Landerretche por criticar condonación del CAE: Le recordó su polémica gestión al frente de Codelco

Como un acto “inmoral”, calificó el economista Óscar Landerretche, la idea del Gobierno de presentar antes de septiembre, una propuesta para el nuevo sistema de financiamiento respecto al Crédito con Aval del Estado (CAE).

Cabe recordar que este martes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “hay un compromiso de hacer una propuesta en septiembre” y que ese sería el “horizonte” para discutir un proyecto que vaya en ayuda de los deudores del Crédito con Aval del Estado.

Por su parte, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, explicó que es un proyecto que no solamente habla del CAE, «sino que también del nuevo sistema de financiamiento, porque no basta con terminar algo, hay que ver cómo se reemplaza ese mecanismo de deuda privada por un sistema que sea más sostenible y que no genere el perjuicio que ha generado el CAE en las familias», añadió

Comentó que puntos como responsabilidad, proporcionalidad y un nuevo sistema de financiamiento, son parte de los aspectos que abordará la iniciativa del Ejecutivo.

En entrevista con Radio Infinita, Óscar Landerretche cargó contra la posible condonación de la deuda.

«Le parece que “las personas que están hablando de condonar el CAE ¿pensarán que las personas que lo han pagado son personas millonarias? ¿personas que lo pasaron bien pagando durante años? A mí me parece inmoral que se le condone la deuda a personas que no han pagado un compromiso», afirmó.

Según el expresidente de Codelco muchos estudiantes “pagaron el CAE religiosamente, sacándose la mugre, aplazando vacaciones” o la compra de algún bien.

“La pregunta es: les van a hacer un perdonazo al CAE al que no pagó, pero al que sí pagó que se joda. Lo encuentro inmoral. Yo no sé si eso es socialdemócrata, libertario, neonazi, no tengo idea, pero me parece inmoral”, planteó.

El senador por la Región de Los Lagos, Fidel Espinoza (PS) decidió responder a las declaraciones de Landerretche, cuestionando su gestión al frente de Codelco.

Tan inmoral, como cuando dirigías @CodelcoChile e ibas a la bancada @PSChile a pedir q Contraloria no podía pretender fiscalizar a la estatal minera,llena de irregularidades. Recuerdas @OLanderretche esas reuniones?https://t.co/qJKE1tx6rF — Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) May 17, 2024

«Tan inmoral, como cuando dirigías Codelco e ibas a la bancada del Partido Socialista (PS) a pedir que la Contraloría no podía pretender fiscalizar a la estatal minera, llena de irregularidades. ¿Recuerdas estas reuniones?», expresó en un mensaje publicado en su cuenta en la red social «X».

Polémica por irregularidades en Codelco

Cabe recordar que a finales de septiembre de 2017, justo cuando Óscar Landerretche era presidente del directorio de Codelco, el entonces contralor general de la República, Jorge Bermúdez, presentó un informe sobre irregularidades detectadas en Codelco, como el uso extensivo del trato directo por sobre la licitación pública; falta al deber de abstención cuando hay intereses particulares de por medio; y la celebración de contratos con familiares.

“Lo que hemos dicho acá es que usted no puede contratar con familiares directos, porque la ley lo prohíbe. Eso es lo que dice el informe de la Contraloría y eso es lo que discute la empresa”, aseguró el entonces jefe de la entidad fiscalizadora, ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que analizaba el «caso Codelco».

Posteriormente, en octubre de ese mismo año, un grupo de parlamentarios del Partido Socialista le entregaron su completo respaldo al economista.

El diputado Osvaldo Andrade calificó como «imprudente» y «desatinado», los dichos del contralor respecto a hechos de corrupción y nepotismo en la principal empresa estatal.»El contralor se excedió absolutamente en sus términos, diciendo falsedades»,aseguró por su parte el senador Juan Pablo Letelier.

Ante la mencionada comisión, la senadora Isabel Allende manifestó que «tenemos la absoluta convicción de que (Landerretche) está actuando por el bien de Chile

Landerretche también negó ante la instancia que se registraran hechos de corrupción en la estatal.

