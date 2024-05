Condonación del CAE: Gobierno presentará propuesta antes de septiembre

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó este martes que el gobierno presentará antes de septiembre la propuesta un proyecto para condonar el Crédito con Aval de Estado (CAE).

En conversación con radio Duna y ante una consulta, el secretario de Estado señaló que “hay un compromiso de hacer una propuesta en septiembre” y que ese sería el “horizonte” para discutir un proyecto que vaya en ayuda de los deudores del Crédito con Aval del Estado.

El proyecto de Condonación del CAE había sido comprometido por el presidente Gabriel Boric desde la campaña electoral.

De hecho, en la Cuenta Pública que lideró el 1 de junio de 2023, afirmó: “Mi compromiso sigue en pie“.

Cabe destacar que en diciembre pasado, el ministro Marcel había planteado que la ayuda deberá ajustarse a las capacidades financieras del país y, en caso de ser necesario un esfuerzo adicional, este deberá ser autocontenido, es decir, con recursos que se generen para ese propósito en particular”.

Durante un punto de prensa realizado también este martes ,por el lanzamiento de un plan para fortalecer la alfabetización mediática, informacional y digital de la ciudadanía, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo junto a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, fueron consultados sobre los dichos de Marcel.

Al respecto, el titular de Educación destacó que en el gobierno, “tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Hacienda, hemos estado trabajando en el desarrollo de una propuesta”, confirmando que efectivamente el plazo para presentar la propuesta es septiembre.

“Esa propuesta tiene bastantes avances desde el punto de vista técnico, y hay un horizonte temporal que ya fue establecido, y que de hecho fue parte de la discusión presupuestaria durante el año 2023 para el 2024, que es el mes de septiembre, como el horizonte temporal en el que máximo vamos a presentar esta propuesta para el debate respecto a la resolución de un nuevo sistema de financiamiento respecto al CAE”, explicó.

Sin embargo, el titular de Educación indicó que no podía adelantarse a futuros anuncios que se realizaría el jefe de Estado.

Por su parte, la ministra Vallejo, ratificó el tema del CAE «se va a concretar antes de septiembre, en la presentación en detalle del proyecto».

“Y es un proyecto que no solamente habla del CAE, sino que también del nuevo sistema de financiamiento, porque no basta con terminar algo, hay que ver cómo se reemplaza ese mecanismo de deuda privada por un sistema que sea más sostenible y que no genere el perjuicio que ha generado el CAE en las familias”, añadió.

Al respecto, comentó que puntos como responsabilidad, proporcionalidad y un nuevo sistema de financiamiento, son parte de los aspectos que abordará la iniciativa del Ejecutivo.

“Todo esto hay que verlo en términos financieros, también hay una consideración respecto a eso, pero el detalle evidentemente se va a conocer cuando se presente el proyecto en su totalidad”, indicó.

“Hay que ver cómo se reemplaza ese mecanismo de deuda privada por un sistema que sea más sostenible y que no genere el perjuicio que ha generado el CAE en las familias”, agregó la ministra.

