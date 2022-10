Senadora Campillai pide al Gobierno indultos “caso a caso” para presos del estallido social

“En un principio tuve la esperanza de que este proyecto de ley de Amnistía pudiese sacar a nuestros presos de las cárceles, pero al poco anda me di cuenta de que los votos no estaban y que se modificó de tal manera, que no sacaba a ningún preso”, criticó Campillai.