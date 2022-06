Senadora Isabel Allende e incumplimiento pago de pensiones de alimentos: “No más humillación”

“Quiero contarles que, lamentablemente, en nuestro país solo el 16% de los padres cumplen con el pago de las pensiones alimenticias para sus hijos; o sea, hay un 84% que no lo hace”.

“No más humillación y sí un mecanismo permanente, duradero y eficiente”, señala la senadora.

La senadora por la Región de Valparaíso manifestó su preocupación y “ocupación” por el alto porcentaje de incumplimiento del pago de pensiones de alimentos. La parlamentaria es una de las autoras del proyecto que hoy está en pleno análisis en la Comisión de Mujer y que espera subsanar este flagelo social.

“Quiero contarles que, lamentablemente, en nuestro país solo el 16% de los padres cumplen con el pago de las pensiones alimenticias para sus hijos; o sea, hay un 84% que no lo hace. Esto ha motivado nuestra preocupación desde el inicio. ¿Qué hacer?: un mecanismo más efectivo, duradero, y permanente para que no sigamos con lo que yo siento que es una violencia hacia las mujeres y las familias, hacia hijos e hijas.

Por eso, desde el primer momento y a raíz de los retiro del 10%, hicimos la figura para que se pudiese pagar la pensión alimenticia y hoy día presentamos otro proyecto que ha sido fusionado con uno del gobierno, donde trabajamos en conjunto para que haya un mecanismo permanente para pagar, inicialmente por un instrumento financiero o si no, a través de la cuenta de capitalización individual. Revise nota relacionada.

¿Qué nos falta? Seguir trabajando -por supuesto- porque tenemos muchos casos donde prima la informalidad, y probablemente ese padre no tiene una cuenta bancaria o se le acabaron los fondos de capitalización; por lo tanto, vamos a seguir buscando cómo lograr todos los mecanismos posibles que apunten a una sola cosa: no queremos más humillación a esas mujeres y a esos niños, niñas y adolescentes. Queremos que se paguen las pensiones de alimentos. No más violencia para esas mujeres. No más humillación y sí un mecanismo permanente, duradero y eficiente, que es lo más importante”.