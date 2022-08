Señalan que «la PDI hizo más por el Rechazo en un día que la derecha en un año», mientras Boric tilda de «inaceptables» filtraciones y pide investigación

El Presidente Gabriel Boric aceptó el jueves la renuncia de la Ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, luego de que se conociera una llamada que su asesora, Tania Santis, realizó al líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, a través de una filtración desde la PDI a Ex-Ante, medio de comunicación ligado a los sectores más conservadores del espectro político nacional.

«De acuerdo a un informe reservado de la Fuerza de Tarea Macro Zona Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) del 23 de agosto, ese miércoles por la tarde el líder de la CAM recibió un llamado. Se trataba de una mujer, “quien trabajaría con la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega”, quien pidió hablar “en este momento” con él por teléfono», se lee en la nota publicada por Ex-Ante.

Según revelaron los registros telefónicos, Santis realizó la llamada a Llaitul el pasado 11 de mayo a las 17:31 horas. Según se aprecia en la transcripción de la conversación (contenida en un informe reservado de la PDI), el objetivo era que el líder de la CAM hablara con Vega.

«Ella (la ministra Vega) me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono», dijo Santis a Llaitul.

El líder de la CAM preguntó a Santis dónde consiguió su número. Posteriormente, le indicó que le hablara por Whatsapp.

Ese mismo, 11 de mayo, el medio Werken Noticias difundió una entrevista realizada a Llaitul, en la que criticaba el «Estado intermedio», un alternativa que estudiaba en ese momento el Gobierno del Presidente Gabriel Boric para evitar el Estado de Excepción en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y La Araucanía.

Para ese entonces, Vega había asumido la coordinación interministerial en la zona ante la situación de violencia y conflicto.

Cabe destacar que el informe al cual tuvo acceso el medio era de carácter reservado, por lo cual se trataría de una filtración proveniente del corazón mismo de la investigación que está llevando a cabo la PDI. El acceso a fuentes que otros medios no pueden acceder ha catapultado a Ex-Ante a la primera fila del poder en apenas dos años, desde que fuera fundado por el periodista Cristián Bofill.

Boric tilda de «inaceptables» filtraciones

Ayer jueves, en medio de su gira por la Región de Atacama, el presidente Boric comunicó: “He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, porque quiero que sepan que, como presidente de la República, debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma y que los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hace valer la responsabilidad política de la ministra“.

Además, el mandatario manifestó su preocupación “por las filtraciones de procesos judiciales en curso a medios de comunicación particulares».

Este viernes volvió a referirse al tema y solicitó que se investiguen las filtraciones por parte de las instituciones a los medios de comunicación.

Presidente Boric sobre sumario a la PDI: "Acá hay filtraciones de una causa que son inaceptables y perjudican a las instituciones. No me corresponde atribuirle a nadie la responsabilidad pero lo que sí pido es que se investigue"



📡 T13 EN VIVO » https://t.co/tdFda9u6VH pic.twitter.com/U2dyvgv3fb — T13 (@T13) August 26, 2022

Al respecto, el mandatario sostuvo que «acá hay filtraciones de una causa que son inaceptables y que perjudican también las instituciones. No me corresponde atribuirle a nadie la responsabilidad porque no tengo pruebas de algo en particular, pero lo que sí, pido que se investiguen».

«Porque todas las instituciones, no solamente las dependientes del gobierno, tienen que estar a la altura de esto y no colaborar con este tipo de filtraciones que al final terminan deslegitimando a la mismas instituciones», agregó.

En medio de su gira a la región de Atacama, el Presidente instó: «por favor, cuidemos lo que es de todos».

Anterior a las declaraciones del jefe de Estado, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, también expresó su condena a las filtraciones y dijo que “lamentamos que este tipo de información sean filtrados por la prensa, porque intervienen el debido procedimiento judicial, y eso está reglado por la ley y hay una normativa al respecto de porqué no se puede filtrar este tipo de información a través de los medios de comunicación”.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, también abordó la polémica y tildó de “lamentable” que se filtrara la conversación entre la asesora Tania Santis con el líder de la CAM.

“Esperamos que hayan los correspondiente sumarios e investigaciones para determinar cómo se produce eso”, señaló el secretario de Estado, citado por La Tercera.

Boric: «No he dado esa instrucción a nadie»

En sus declaraciones de este viernes, el presidente Boric descartó que él haya instruido la comunicación entre la asesora de la ministra Vega y Llaitul.

«Puedo asegurar con certeza de que yo no le he encargado a ningún ministro, ministra o funcionario de Gobierno, contactarse con Héctor Llaitul en ninguna circunstancia», aseveró el Mandatario.

Presidente @gabrielboric: "Llaitul decidió tomar otro camino y por lo tanto doy la garantía de que no he dado la instrucción a nadie".



En vivo https://t.co/0p9Lg4AKTl pic.twitter.com/IzpHWEpfKg — 24 Horas (@24HorasTVN) August 26, 2022

«Dimos desde el comienzo un mandato general a todos nuestros colaboradores de conversar con todos a quienes estuvieran por el camino de la paz… El señor Llaitul claramente decidió tomar otro camino. Por lo tanto, yo doy la garantía de que no he dado esa instrucción a nadie y no estoy en conocimiento de que alguien lo haya hecho», agregó.

Críticas a la PDI

A través de las redes sociales, la ciudadanía expresó sus críticas al hecho de que se filtrara a el informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que revelaba la llamada de la asesora de la entonces ministra Vega a Héctor Llaitul.

Desde ayer «La PDI» se mantiene como una de las tendencias en Twitter, demostrando la indignación de la población que acusa al organismo policial de perpetrar una operación a poco más de una semana del Plebiscito de Salida, en el cual las y los chilenos decidirán si aprueban o no la propuesta de la nueva Constitución.

Las y los ciudadanos critican que desde la PDI se le haya filtrado a u medio de derecha un informe relacionado con uno de los temas del texto constitucional que ha sido más blanco de fake news y campañas de desinformación.

La PDI hizo más por el Rechazo en un día que la derecha en un año. — Mauricio Morales (@MauricioMMQ75) August 25, 2022

«La PDI hizo más por el Rechazo en un día que la derecha en un año», planteó el doctor en Ciencia Política. y profesor titular de Utalca-Campus Santiago, Mauricio Morales.

Otros ciudadanos, destacaron la discrecionalidad de la PDI a la hoa de filtrar información confidencial a los medios de comunicación.

Varios usuarios de Twitter, solicitan que ante las filtración del informe debe renunciar el director de la PDI, Sergio Muñoz,.

Si la @PDI_CHILE no aviso de inmediato al ministerio del interior sobre detención de Llaitul y se filtra primero un "informe reservado" al medio ex-ante.

no debería ser removida la funcionaría debería y renunciar el director?

no debería ser removida la funcionaría debería y renunciar el director?#ApruebaSeraHermoso — Divergente (@mossesc) August 26, 2022

Por su parte el medio digital Interferencia, reveló que el subsecretario del Interior Manuel Monsalve supo solo minutos antes de la detención de Llaitul, sin darle espacio de reacción política. De tal modo, la acción policial no fue informada al presidente Boric ni a la ministra del Interior, Izkia Siches, y tampoco a ministra de Defensa, Maya Fernández.