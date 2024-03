Sindicalistas se niegan a cargar municiones para la guerra de Israel en Gaza

Por Adam Keller

Nos hemos acostumbrado a recibir noticias terribles procedentes de la Franja de Gaza prácticamente todos los días. Aun así, ahora hay un nuevo punto bajo cuando pensábamos que ya habíamos tocado fondo: la noticia de que más de cien gazatíes fueron asesinados en cuestión de minutos por el único delito de tener hambre desesperada e intentar llegar al camión que transportaba parte de la comida. Los suministros humanitarios, demasiado escasos, llegan a la ciudad en ruinas de Gaza.

El ejército israelí afirmó que la mayoría de ellos no murieron directamente por los disparos de los soldados, sino que fueron pisoteados en la estampida de pánico. Esto podría ser cierto o no: a la espera de una investigación objetiva que probablemente nunca se llevará a cabo, no se podrán aclarar las circunstancias exactas. Poco importa. Es Israel quien consciente y deliberadamente creó la terrible crisis humanitaria en Gaza, la desesperada necesidad de alimentos de los habitantes de Gaza. Asesinados directamente por soldados israelíes o asesinados mientras intentaban llegar a la comida que Israel les niega; de cualquier manera, la sangre está enteramente en las manos de Israel.

Unos días antes de esta nueva tragedia y atrocidad, Yossi Schwartz y yo (un colega activista a quien conozco y respeto desde hace muchos años) decidimos redactar y publicar la siguiente declaración conjunta. A pesar de los profundos acuerdos sobre la solución a largo plazo al sangriento conflicto que desgarra a este país, apenas tenemos diferencias sobre el horror actual en Gaza. Hemos elaborado todos los detalles del texto, en una discusión amistosa y un pequeño debate entre nosotros y con otros compañeros activistas.

Teníamos el texto final preparado y listo para ser publicado justo cuando llegó esta nueva y terrible noticia, lo que por supuesto hace que nuestro texto sea aún más relevante y urgente. Esta declaración está destinada, en principio, a cualquier persona en el mundo a la que le importe lo que sucede en Gaza, pero en particular, está destinada a cualquiera que esté involucrado de alguna manera en un sindicato, muy especialmente a cualquiera que de alguna manera pueda influir en el proceso de toma de decisiones del sindicato.

Adam Keller

Declaración conjunta

Estados Unidos tiene una política de larga data de proporcionar a Israel cantidades masivas de ayuda militar (que por cierto proporciona enormes ganancias a las industrias armamentísticas estadounidenses). Esto se amplió e intensificó enormemente desde el estallido de la actual guerra en Gaza.

El flujo constante de municiones desde Estados Unidos -y, en menor medida, desde otros países occidentales- es completamente indispensable para que Israel pueda sostener su guerra. La propia industria armamentística de Israel no podía en modo alguno permitir una campaña de bombardeos masivos, en la que Israel arrojó en pocos meses muchas más bombas sobre una franja de tierra muy estrecha y superpoblada que las que los propios Estados Unidos hicieron durante años de guerra en Afganistán e Irak.

El suministro de armas a Israel se ha justificado tradicionalmente como «ayudar a Israel a defenderse» y cualquiera que se opusiera a ello era castigado por «querer que los israelíes estuvieran expuestos al peligro». Sin embargo, pronto se reveló que la guerra que Israel lanzó -aparentemente como respuesta al mortífero ataque de Hamás contra comunidades y puestos militares israelíes el 7 de octubre de 2023- no tenía el más mínimo parecido con ningún tipo de «autodefensa», y fue nunca pretendió ser tal.

Más bien, es un alboroto completamente desenfrenado, una orgía de matanzas y destrucción sin sentido. Bajo un bombardeo constante de enormes bombas de una tonelada -de las cuales Israel recibe un suministro constante mediante barcos cargados- escuelas, universidades, mezquitas (y algunas iglesias), bibliotecas, edificios públicos de cualquier tipo y la mayoría de las casas privadas de la Franja de Gaza quedaron destruidas o gravemente dañadas. La ciudad de Gaza quedó en ruinas, al igual que muchas ciudades y pueblos más pequeños. Treinta mil palestinos fueron asesinados, entre ellos más de diez mil niños, y el número de muertos sigue aumentando. Un millón y medio de personas fueron expulsadas de sus hogares para vivir en condiciones espantosas al aire libre.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya, el tribunal más alto creado para tratar violaciones del Derecho Internacional, se reunió para escuchar la acusación de Sudáfrica de que los actos de Israel en la Franja de Gaza pueden culminar en un genocidio real, el más terrible de todos los crímenes. Dieciséis de dieciocho jueces -destacados juristas de diversos países y procedencias- fueron unánimes al tomar muy en serio el peligro de genocidio en la Franja de Gaza. Específicamente, la Corte Internacional consideró plausible que los actos de Israel pudieran equivaler a genocidio y emitió seis medidas provisionales: ordenar a Israel que adopte todas las medidas a su alcance para prevenir actos genocidas, incluida la prevención y castigo de la incitación al genocidio, garantizar que la ayuda y los servicios lleguen a los palestinos bajo asedio en Gaza y preservar pruebas de los crímenes cometidos en Gaza.

La respuesta de los líderes civiles y militares israelíes fue hacer preparativos para un asalto total a la ciudad de Rafah, el mismo lugar al que Israel había expulsado, en etapas anteriores de la guerra, a un millón y medio de habitantes de Gaza desplazados de sus hogares. Los líderes israelíes persisten en hacer preparativos para tal ataque a Rafah, a pesar de que los propios aliados de Israel advierten que esto puede conducir a una terrible carnicería y un desastre humanitario indescriptible. Sin embargo, las predicciones tan nefastas del presidente Biden no le han hecho detener el suministro constante de armas y municiones a Israel.

Fue bajo estas terribles circunstancias que la Federación General Palestina de Sindicatos (PGFTU) hizo un llamamiento urgente llamando a los «sindicatos de industrias relevantes» a negarse a fabricar armas destinadas a Israel, así como a transportar dichas armas. Algunos sindicatos de varios países respondieron a ese llamamiento. Por ejemplo, cinco sindicatos belgas del transporte emitieron una declaración conjunta en la que afirmaban que se negaban a cargar o descargar cargamentos de armas con destino a la zona de guerra, y el sindicato de trabajadores portuarios de Barcelona anunció que «no permitiría la actividad, en nuestro puerto, de barcos que contengan material de guerra», y pidió un alto el fuego en Gaza.

Nosotros, los abajo firmantes, ciudadanos israelíes y activistas de organizaciones políticas, que estamos conmocionados y horrorizados por los actos del gobierno y las fuerzas armadas israelíes, y que queremos ver un futuro de hermandad entre israelíes y palestinos, consideramos los actos mencionados anteriormente por parte de sindicatos belgas y catalanes, como una respuesta apropiada y loable a la terrible matanza en Gaza. Hacemos un llamamiento a todos los demás sindicatos del mundo a que emulen ese ejemplo, se nieguen a fabricar armas destinadas a Israel y a cargar o descargar dichas armas.

Adam Keller para Gush Shalom

Yossi Schwartz para la sección ISL, RCIT en Israel/Palestina Ocupada

