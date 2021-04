Sindicato Walmart tras clausura de supermercado en Puente Alto: La autoridad sanitaria no ha hecho el trabajo que tiene que hacer

Vía Sindical

El pasado jueves, tras una serie de denuncias, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana llegó hasta el supermercado Líder ubicado en el centro comercial Espacio Urbano en la comuna de Puente Alto, y lo clausuró por infringir una serie de protocolos.

Se trata de una situación que los trabajadores venían denunciando, y que según dicen no se trata de un problema de la empresa en general, sino de administraciones de locales en particular, como el ubicado en la zona sur oriente de la capital.

Según el presidente del Sindicato Interempresas de Walmart, Juan Moreno, este “es un tema que venimos levantando desde hace un año en términos que la autoridad sanitaria no ha hecho el trabajo que tiene que hacer y la Dirección del Trabajo menos. Y pasó que a través de las redes sociales, y de las denuncias que nosotros hemos venido haciendo, detonó en que la autoridad sanitaria fuera a fiscalizar y se encontró con más de 28 personas con falta de trazabilidad, falta de protocolos, contagios, contacto estrecho, o sea, toda una mezcla, pero el principal problema era la falta de protocolos”.

El dirigente agrega que lo ocurrido en Puente Alto no es el único caso: “También en el Líder de Pedro Fontova en Huechuraba, tenemos casos en San Bernardo, y la autoridad sanitaria no ha tenido mayor acción que lo de Puente Alto. Estamos pidiendo que el Ministerio del Trabajo y las autoridades sanitarias vayan a fiscalizar a los diferentes supermercados como tiendas comerciales”.

Finalmente, Moreno criticó el actuar de Walmart: “La empresa lo que ha hecho es mantener un silencio que no es claro. Porque salió el representante de la compañía de una forma llamándole la atención a la autoridad sanitaria, yo creo que los empleadores no están para eso, están para acatar lo que dice la autoridad. Pero aquí una autoridad encontró que los protocolos no estaban siendo llevados a cabo, y eso significa que los trabajadores estaban desprotegidos”, cerró el representante sindical.