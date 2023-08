Sistema frontal: Entregaron 25 motobombas para apoyo en caso de inundaciones en la RM

Ante el próximo sistema frontal pronosticado para este fin de semana en la Región Metropolitana, este viernes 18 de agosto el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, entregó 25 motobombas para apoyar los trabajos municipales en caso de inundaciones.

En la actividad participaron el director regional de la Secretaría Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Miguel Muñoz, además de los alcaldes y representantes de 14 comunas de la Región Metropolitana, zonas que históricamente han experimentado los mayores niveles de anegamiento.

Orrego destacó la importancia de la cooperación entre los distintos organismos para garantizar la seguridad de los ciudadanos en situaciones de emergencia. “Una ciudad preparada es también una ciudad segura. El cambio climático llegó para quedarse, cada año llueve menos, pero cuando llueve, llueve de manera intensa y muy alta en la cordillera. Esto genera inundaciones para una infraestructura que ya estaba bastante obsoleta y no daba cuenta de estos nuevos fenómenos meteorológicos. Esta es la manera de enfrentar una crisis, no solamente buscando responsables, no solamente improvisando, sino que también invirtiendo para preparar y fortalecer la resiliencia de Santiago”, afirmó.

Foto: Foto: .gobiernosantiago.cl.

Aseguran que la dotación de motobombas permitirá una acción rápida y eficiente en la extracción de aguas en áreas afectadas, contribuyendo al trabajo municipal que permitirá reducir los riesgos asociados con las inundaciones. La inversión en este proyecto alcanza los 250 millones de pesos y beneficia a más de 3,4 millones de capitalinos, refirió una nota de prensa.

“El llamado a la comunidad, a los vecinos y vecinas de la Región Metropolitana, es a hacer caso a toda la información y las instrucciones que dé la autoridad. En este caso, si hay que evacuar alguna zona, hay que evacuarla y no hay que cuestionar si es necesario evacuar o no. Y el llamado también que este fin de semana no es fin de semana para hacer turismo, no es para subir a la cordillera. Este fin de semana el ideal es quedarse en la casa, a resguardo y no exponerse a ningún tipo de emergencia”, indicó el director regional de Senapred, Miguel Muñoz.

La distribución de las motobombas se realizó de acuerdo con un estudio previo donde se determinaron las zonas de mayor anegamiento en la Región Metropolitana: Cerrillos (1) – Cerro Navia (1) – Estación Central (1) – La Florida (2) – Lampa (1) – Lo Espejo (2) – Macul (1) – Maipú (2) – Pudahuel (1) – Quinta Normal (2) – Recoleta (1) – San Bernardo (4) – San Miguel (1) – Santiago (1) – GORE (4).

