Suspenden juicio contra Assange por posible contagio con Covid-19 de uno de los abogados

La audiencia sobre la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se ha pospuesto este 10 de septiembre debido a que uno de los abogados que participan en el proceso es sospechoso de haberse contagiado con el covid-19.

La magistrada de la Corte de Westminster, Vanessa Baraitser, ha aplazado la vista del caso hasta el próximo lunes después de que le comunicaran que uno de los letrados que representaba a la parte estadounidense había estado expuesto al coronavirus. El abogado en cuestión ya ha sido examinado por médicos, pero el resultado de su prueba no se dará a conocer hasta el 11 de septiembre.

El juicio para autorizar la extradición de Julian Assange de Reino Unido a EE.UU. comenzó en febrero de este año. El proceso ha sido ampliamente criticado, calificando el trato recibido por el activista de injusto y denunciando el deterioro de su estado de salud.

Si la solicitud estadounidense prospera, Assange podría enfrentarse a la petición de 175 años de prisión por los 18 cargos de los que se le acusa. Todas las imputaciones guardan relación con los papeles de las guerras de Irak y Afganistán, los presos de Guantánamo y los cables diplomáticos difundidos entre 2010 y 2011, con la cooperación de reconocidos medios internacionales: el británico The Guardian, el español El País, el alemán Der Spielgel o el estadounidense The New York Times, entre otros.

