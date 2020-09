Caso Assange: el juicio que podría poner fin a la democracia como la conocemos

El juicio para determinar la extradición contra Julian Assange hacia Estados Unidos comenzó este lunes 9 de septiembre en Reino Unido. El fundador de Wikileaks se encuentra detenido desde abril de 2019, cuando el régimen ecuatoriano de Lenín Moreno decidió quitarle el asilo político y la protección que le ofreció la embajada de su país en Londres durante siete años.

Sobre la situación de Assange, la agencia brasileña Pública, dedicada al periodismo de investigación, entrevistó recientemente a uno de los amigos cercanos del activista y periodista australiano, el director y documentalista Juan Passarelli.

Para Passarelli, autor del documental «Guerra contra el periodismo: el caso Julian Assange«, es fundamental que el mundo observe este injusto caso, porque significa en sí mismo uno de los peores actos contra la democracia, la libertad de expresión, la libre prensa e incluso a los derechos humanos fundamentales desde donde se vea.

Momento en el que sacaron a Assange por la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres

Si Julian es condenado, «es el fin de la democracia como la conocemos», dice Passarelli, quien añade que “hace 10 años, nadie hubiera imaginado que habría un preso político en Reino Unido por revelar crímenes de guerra. No hay precedentes de eso».

Assange ha sido perseguido durante 10 años por el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados extranjeros, al ser acusado por Washington de espiar y filtrar información confidencial.

Entre sus documentos publicados se encuentran evidencias de tortura y malos tratos en la prisión de Guantánamo, videos de ejecuciones durante la guerra de Irak, conocidos como “videos de asesinatos colaterales”, entre otra documentación de violeaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos, crímenes de lesa humanidad y denuncias que cualquier periodista con ética hubiese publicado teniendo las pruebas y fuentes que certifican estos hechos.

Lenín Moreno es cómplice de lo que le suceda a Assange

Assange fue encarcelado en Suecia por cargos de presunto acoso sexual, los cuales ya fueron descartados por los tribunales, al comprobarse que las mujeres involucradas mintieron para desprestigiar al periodista.

En medio de la persecución ejecutada por Estados Unidos, logró recibir asilo político de Ecuador, en su embajada en Londres, cuando el país era gobernado por el presidente Rafael Correa (2007-2017).

Dentro de la embajada, Assange pasó resguardado y protegido siete años continuos, lugar donde recibió apoyo de la comunidad inglesa e internacional que reclaman por su libertad y el cese al hostigamiento estadounidense en su contra.

La embajada en Londres, de donde no pudo salir por el riesgo de ser arrestado y extraditado a Estados Unidos, fue precisamente el lugar donde fue capturado en 2019 por la policía inglesa, cuando Lenín Moreno dio el permiso de entrar a la sede diplomática ecuatoriana.

Moreno retiró el asilo tras negociar directamente con el régimen de Trump, con el fin de extraditarlo a Estados Unidos, donde su vida corre peligro.

Tras ser sacado a la fuerza de la embajada, fue puesto en una prisión de máxima seguridad por la policía británica, donde esperó a que se iniciara el juicio de extradición.

Al periodista australiano, quien se defiende como víctima de acoso político, lo inculpan de 18 cargos, de los cuales 17 se refieren a la publicación de documentos secretos por Wikileaks. Otro se refiere a un intento de ayudar a Chelsea Manning a obtener una contraseña, una acción que no se completó según el cargo en sí.

Periodistas, organizaciones de derechos humanos y el relator especial de la ONU sobre la tortura señalan que durante estos años Assange fue víctima de tortura psicológica. La organización Reporteros sin Fronteras llama a Assange un «héroe de la información».

La entrevista de Pública

Para Juan Passarelli, amigo de Assange y autor del documental que se estrenó el pasado día 28 de agosto en YouTube; el fundador de WikiLeaks “es un preso político” y su condena podría significar “el fin de democracia tal como la conocemos».

En entrevista con Pública realizada por la periodista Ethel Rudnitzki, Passrelli compartió sus expectativas sobre el juicio que enfrenta su amigo y colega, un caso que considera que «no se ganará en los tribunales», pues «necesita» -fundamentalmente- «ganarse en la esfera política ”.

Pública: ¿Qué dicen los cargos contra Julian Assange?

Passarelli: Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se procesa a un periodista por espionaje, por recibir, trabajar y publicar lo que Estados Unidos considera información confidencial. Usaron la ley de espionaje en el pasado para casos relacionados con denunciantes, pero no para periodistas.

Julian enfrenta 17 cargos de espionaje y uno menor de fraude informático debido a las publicaciones de 2010: videos de asesinatos durante la guerra de Irak, documentos de crímenes de guerra durante la guerra de Afganistán, denuncias de prisioneros en Guantánamo y el fuga de cables diplomáticos entre los Estados Unidos y otras embajadas.

Entonces, lo que Estados Unidos está diciendo básicamente es que un periodista que ha recibido información confidencial, que es el término que usan, sobre crímenes de guerra, es un espía. Es así de simple.

Pública: ¿Existe una relación entre estos cargos y el cargo de violación en Suecia, que fue lo que llevó al arresto de Assange en primer lugar?

Passarelli: Las instituciones de justicia han estado en contra de Julian Assange durante más de 10 años. Las publicaciones por las que está siendo demandado no tienen nada que ver con ningún otro proceso legal en su vida.

Se trata de apenas cinco publicaciones que exponen crímenes de guerra, tortura. Cosas tan grotescas como una niña de seis años torturada con un taladro; o fuerzas armadas entrando en la casa de un granjero, con toda su familia, incluidos seis o siete niños, y matando a todos. Los soldados los mataron como nazis e incluso llamaron a un avión militar para bombardear la casa y destruir las pruebas.

El diretor Juan Passarelli junto a Julian Assange y el vocalista René Pérez Joglar «Residente»

Pública: En este contexto, ¿cómo ve el proceso de extradición contra Assange?

Passarelli: Lo primero que tenemos que entender es que Julian Assange no cometió ningún delito en Reino Unido. Estados Unidos está superando y haciendo cumplir sus leyes en otros países. Esto significa que la democracia de otro país está siendo invadida por Estados Unidos. Esto debería ser muy preocupante para los ingleses.

No está acusado en Reino Unido y sin embargo está preso en un régimen de máxima seguridad, donde arrestan a asesinos y pedófilos, mientras él es un intelectual. No debería estar en la cárcel. Debería poder responder al proceso de extradición en libertad.

El tratado entre Estados Unidos y Reino Unido no permite la extradición de acusados ​​políticos. Hace 10 años, nadie hubiera imaginado que habría un preso político en el Reino Unido por revelar crímenes de guerra. No hay precedente para esto.

Pública: ¿Y cómo ve la decisión de Ecuador de retirar el asilo político?

Passarelli: Sabemos que tan pronto como Trump asumió la presidencia, Wikileaks reveló Vote 7, que era un programa de la CIA para espiar a la gente. Las herramientas utilizadas podrían hackear televisores e incluso coches modernos, y eso es extremadamente preocupante porque significa que podrían controlar un coche y provocar una ejecución que nunca sabríamos.

En este contexto, el vicepresidente Mike Pence viajó a Ecuador para renegociar el pago del préstamo por alrededor de 4.000 millones de dólares. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también pronunció su primer discurso contra WikiLeaks y Edward Snowden, en el que los calificó de hostil y de “agencia de inteligencia no estatal”.

Mike Pompeo también voló a Ecuador para poner fin a un acuerdo entre las naciones. Entonces esto prueba que hubo una estrategia orquestada entre el régimen de Moreno con la administración Trump para lograr que Ecuador negociara la expulsión de Assange de la embajada.

Es importante mencionar que durante la administración Obama se creó un jurado en Virginia y decidió que no podían proceder con los cargos contra Assange porque no podían diferenciar lo que hizo WikiLeaks con lo que The New York Times, The Guardian y otros. los periódicos, incluida la Agencia Pública de Brasil, sí lo hicieron.

Pública: ¿Qué pueden significar para el periodismo estas acciones de Estados Unidos en otros países?

Passarelli: Es sumamente preocupante, porque si Estados Unidos acaba con el derecho de los periodistas a investigar lo que está haciendo el gobierno en nombre del pueblo, con sus impuestos y su voto, están acabando con el derecho del pueblo a saber.

Es el fin de la democracia tal como la conocemos.

Hemos visto en los últimos años una creciente ola de autoritarismo en Occidente. Esto es extremadamente preocupante, por lo que cualquiera que se preocupe por la democracia debería reunirse para apoyar a Julian Assange.

Algunas personas dicen que se establecerán precedentes si se extradita a Julian Assange. ¿Qué pasará si periódicos como The Guardian o The New York Times reciben información de Edward Snowden o Chelsea Manning, la publicarán? En el mejor de los casos, publicarán e irán a prisión. En el peor de los casos, ni siquiera publican. O publican partes, porque tendrán miedo. Y esto ya está sucediendo.

Pública: Me gustaría que comentara las acusaciones de que Julian Assange está siendo torturado. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio?

Passarelli: No he visto a Julian desde que fue arrestado, excepto el 14 de agosto, cuando lo vi por televisión durante una audiencia judicial. Parecía débil y definitivamente estaba sufriendo mentalmente, porque incluso estaba teniendo problemas para recordar su cumpleaños.

Seguí las últimas sesiones y la forma en que Julian ha estado actuando. Ese no es Julian. Lo conozco desde hace 10 años. No es así como habla. Sufre mental y físicamente.

Stella Moris, su pareja, vino a visitarlo hace unas dos semanas y dijo que estaba sufriendo mucho y con dolor. Tiene un hombro lesionado que fue causado durante una práctica de boxeo en la embajada y esto le causa mucho dolor físico. También se torció el tobillo, que es otro problema físico que enfrenta. Pero sufre aún más, ha perdido mucho peso y tiene prohibido ver a sus hijos bajo la amenaza de ser puestos en completo aislamiento durante 14 días.

Tenían que verse desde la distancia y esta era la primera vez que la prisión le había dado una máscara protectora. Cada dos veces que acudió a los tribunales [durante la pandemia] no recibió ninguna forma de protección, ya que estos entornos están siendo utilizados por múltiples presos y sabemos que hay casos de coronavirus dentro de la prisión. Julian tiene una enfermedad pulmonar crónica que lo hace muy vulnerable a la COVID-19.

Al respecto, el relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, visitó a Julian con médicos especialistas y concluyó que padecía los síntomas de alguien que había sufrido tortura psicológica . Y el Reino Unido, que al menos está obligado a iniciar una investigación, ha negado las acusaciones y se ha negado a hacer nada al respecto.

La defensa [de Assange] recientemente entregó a los fiscales la evaluación psiquiátrica de Assange y la presentarán durante el juicio.

Pública: Algunas personas expresaron su preocupación incluso si Julian Assange sobreviviera hasta el final del juicio. ¿Lo que esperas?

Passarelli: Los médicos especialistas se reunieron para formar una alianza con abogados denominada “Abogados por Assange”, precisamente porque temen que su vida corra peligro. Creen que Julian Assange podría morir en prisión si las condiciones no mejoran.

Piden que lleven a Julián a un hospital universitario. Pero le negaron a Julian Assange ese derecho.

Pública: Recientemente en Brasil, el Partido de los Trabajadores y el ex presidente Lula, anunciaron su apoyo a Assange. ¿Qué tan importante es eso?

Passarelli: Creo que la adopción de una posición pública por parte de Lula sobre el caso Assange fue un acto de gran coraje y debería ser seguido por muchos otros políticos. Hemos visto a muchos políticos australianos mostrar solidaridad, incluido un ex primer ministro y un ex ministro de Relaciones Exteriores, así como a varios miembros del parlamento aquí en el Reino Unido, que se han pronunciado a favor de Assange.

También hay un número creciente de organizaciones internacionales de periodismo y derechos humanos que siguen el caso, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras. Y están pidiendo a Estados Unidos que retire el caso y que el Reino Unido libere a Assange de inmediato.

Entonces, políticamente este caso es cada vez más grande y creo que podemos ganarlo. No creo que sea ahora, y las cosas pueden empeorar mucho antes de mejorar, pero estamos viendo un cambio en la cobertura del caso Julian Assange.

Vimos a The New York Times hacer un editorial contundente diciendo que los cargos contra Assange son una amenaza para la primera enmienda. También vimos a The Guardian publicar una posición similar.

La realidad es que este caso determinará no solo el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, sino la propia democracia occidental. ¿Vamos a convertirnos en una nueva China? ¿O seguiremos valorando la libertad de expresión y la información sobre lo que nuestros representantes están haciendo en nuestro nombre?

Pública: ¿Puede comentar sobre la cobertura de prensa del caso?

Passarelli: Los medios tradicionales son los medios comerciales. Responden a los intereses de las instituciones. Cada vez hay menos periodismo y los medios más tradicionales se están convirtiendo en megáfonos de información oficial del gobierno.

Estamos hablando de un aparato de propaganda contra Julian Assange que fue orquestado por cinco países diferentes: Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Australia y Ecuador. Estos gobiernos tienen métodos muy sofisticados de guerra psicológica y han jugado un papel muy importante en la imagen que se ha transmitido de Julian Assange. Y lo han perseguido durante 10 años.

Por eso hice el documental. Traté de eliminar todas estas capas de desinformación y simplificar el caso tanto como sea posible: este es un periodista que publicó crímenes de guerra y se convirtió en prisionero político y podría enfrentar 175 años de prisión por cargos de espionaje.

Pública: Como documentalista, ¿cuál cree que es el papel de la opinión pública en el caso Assange? ¿Es lo suficientemente poderoso como para cambiar el rumbo?

Passarelli: Este es un caso que no se ganará en los tribunales. Necesita ganar en la esfera política. Entonces, cada acción que toma un individuo para defender a Assange es lo que crea presión para que el Reino Unido detenga el proceso de extradición.

De hecho, el Gobierno británico tiene el poder de poner fin a este caso de inmediato. En cualquier momento, pueden liberar a Assange. Entonces, está en manos de los representantes del país.

Llamen a las embajadas, llamen a los parlamentarios, muestren sus opiniones durante este juicio. Se están organizando protestas en diferentes partes del mundo. Encuentra tus demostraciones locales y participa. Levanten la voz para presionar al gobierno británico y estadounidense a que abandonen el caso.

Pública: En Brasil, tuvimos el caso del periodista Glenn Greenwald, procesado por publicar diálogos privados de jueces. Esto sucedió en el contexto de una serie de persecuciones contra periodistas impulsadas por el gobierno de Jair Bolsonaro. ¿Ve vínculos entre este caso y el caso Assange?

Passarelli: El caso de Glenn Greenwald es una copia del caso de Julian Assange. El mismo Glenn dijo eso. Y la razón por la que no está en prisión se debe solo a una decisión de la Corte Suprema de Brasil.

Pero esta es una guerra contra el periodismo en Occidente en general. Glenn Greenwald es un ejemplo. Julian Assange es otro gran ejemplo.

Esta es una guerra contra el periodismo y un paso hacia el autoritarismo, donde los funcionarios del gobierno no quieren que la gente sepa lo que están haciendo.

Pública: ¿Y qué pueden hacer los periodistas para prevenir esta persecución?

Passarelli: Investigar y publicar la gran cantidad de irregularidades ocurridas durante los últimos 10 años. Estamos hablando de denuncias de conflictos de intereses del juez encargado del caso. Se le acusa de haber trabajado para el servicio secreto y para empresas que fueron expuestas por Wikileaks. Estamos hablando de un caso en el que la CIA, a través de una empresa española llamada UC Global, espiaba las conversaciones de Assange con sus abogados desde 2016 dentro de la embajada.

Estamos hablando de alguien que es torturado psicológicamente, no ha visto a sus abogados en seis meses y ni siquiera puede leer los nuevos cargos en su contra.

No existe el derecho a un juicio justo.

Pase lo que pase, si Julian pierde o si gana la fiscalía, habrá una apelación y cualquiera que sea el resultado, Julian no saldrá de prisión. Permanecerá en prisión hasta que un juez le conceda la libertad provisional.

Pública: Si Assange es deportado, ¿qué cree que le puede pasar?

Passarelli: En este escenario, será juzgado por un tribunal de Virginia donde el 80 % de la población trabaja para la CIA, el Pentágono, el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI o afiliados gubernamentales. Entonces el jurado ya estará parcializado.

Además, se ubicará en uno bajo un régimen denominado SAM – Medidas Administrativas Especiales. Será puesto en completo aislamiento y sus abogados no podrán hablar durante el juicio del caso, que será escuchado en secreto. No habrá cobertura de prensa.

Entonces es una completa distorsión de la justicia.

Este tribunal se llama Tribunal de Espionaje y nunca se ha absuelto a nadie encargado de la seguridad nacional. Es un tribunal donde se procesa y condena a las personas. Se verá obligado a aceptar un trato o pasar 175 años en prisión.

Pública: ¿Y cómo podemos seguir el caso?

Passarelli: Cubriré el caso en dontextraditeassange.com y también en mi Twitter. Recordando que, debido a la pandemia, solo se permitió la entrada al tribunal a 10 periodistas. Y el resto de la prensa mundial recibió un enlace para seguir los procedimientos en línea.

El problema es que vimos durante las audiencias anteriores que la tecnología de transmisión utilizada es muy mala. Prácticamente inaudible. Lo que significa que los periodistas de todo el mundo no podrán cubrir el caso adecuadamente. Por tanto, no es una justicia abierta.

