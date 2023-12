Tendencias: ¿Por qué Eduardo Macaya y Luis Hermosilla no están en prisión?

Eduardo Macaya y Luis Hermosilla ¿Por qué no están en prisión?

El caso de Eduardo Macaya

Escándalo fue lo ocurrido en julio de este año, cuando la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva ordenada por el Juzgado de Garantía de San Fernando, en contra de Eduardo Macaya Zentilli, quien está acusado como autor de delitos de abuso sexual impropio, además de aplicar una caución económica de $150 millones.

El hecho generó indignación y tendencia en redes sociales, que se han mantenido hasta ahora, hecho que ha sido catalogado de beneficio y privilegio al padre del senador de la UDI. Asimismo, también ha generado reacciones la reciente interposición presentada por el acusado al Tribunal Constitucional que buscaría evitar la cárcel.

El abogado y especialista en derecho penal y procesal penal, Mauricio Daza, en el programa “Tiempos violentos” de Vía X, con el siguiente comentario: ¿En qué consiste el caso de Eduardo Macaya? ¿Por qué no está en prisión preventiva a pesar de estar imputado por abusos sexuales reiterados contra 4 menores? ¿En qué consiste el recurso que presentó en el Tribunal Constitucional?

En qué consiste el caso de

Eduardo Macaya? Porque no está en prisión preventiva a pesar de estar imputado el abusos sexuales reiterados contra 4 menores? En qué consiste el recurso que presentó en el Tribunal Constitucional? Lo respondemos en #TiemposViolentos de @viax pic.twitter.com/54D8Yx9sSZ — Mauricio Daza (@mdaza_abogado) December 29, 2023

El caso de Luis Hermosilla

El escándalo por la filtración de los audios del abogado Luis Hermosilla, el preferido representante de elites políticas – empresariales, sujeto clave en el Ministerio del Interior mientras Andrés Chadwick era titular de la cartera en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, sigue dando que hablar.

Cabe recordar, que el abogado penalista Luis Hermosilla, aparece en un escándalo noticioso luego de una información publicada este martes por el portal de investigación Ciper que reveló una serie de audios donde Hermosilla menciona el pago de coimas a funcionarios de estos organismos, en el marco de la indagatoria que lleva esta última entidad contra la empresa de factoring Factop y la corredora de bolsa STF, por operaciones irregulares.

La falta de medidas concretas frente a la gravedad del asunto, ha generado diversas reacciones en redes sociales, siendo continuamente tendencia en la última parte de este 2023.

A continuación, alguna de ellas:

Ex diputado Sergio Aguiló: “Este SINVERGÜENZA, hasta ahora se ríe de Chile entero. Aún existiendo una grabación donde confiesa gravísimos delitos, q ponen en jaque a importantes instituciones, no ha sido formalizado ni investigado (…) La Cámara debiera ejercer su función fiscalizadora sobre el Fiscal Nacional.

Este SINVERGÜENZA, hasta ahora se ríe de Chile entero. Aún existiendo una grabación donde confiesa gravísimos delitos, q ponen en jaque a importantes instituciones, no ha sido formalizado ni investigado.

La Cámara debiera ejercer su función fiscalizadora sobre el Fiscal Nacional. pic.twitter.com/Oh4KZLkDWW — Sergio Aguiló (@aguilo_sergio) December 29, 2023

Miguel Garay: “#Hermosilla está bajo la protección de la clase política. Si tiran la hebra, caen muchos famosos, altos funcionarios, jueces, fiscales, empresarios y políticos…

#Hermosilla está bajo la protección de la clase política.

Si tiran la hebra, caen muchos famosos, altos funcionarios, jueces, fiscales, empresarios y políticos… pic.twitter.com/f2APsnpMqc — MIGUEL GARAY MARTINE (@MiguelGarayM) December 28, 2023

Flor María: “Y no olviden ..el castillo de naipes de la mayor corrupción en política de este país..esta x caer ..No dejen de hablar de Hermosilla!!.los medios están tratando de que pase piola ..no le den tregua!!”

Y no olviden ..el castillo de naipes de la mayor corrupción en política de este país..esta x caer ..

No dejen de hablar de Hermosilla!!.los medios están tratando de que pase piola ..no le den tregua!! pic.twitter.com/LBHnPYLc8H — Flor Maria🌳🌳🌳 (@FlorMar91839709) December 29, 2023

“Traidores No”: Algo me dice que si Hermosilla cae se va a llevar a la mitad de los políticos y a la mitad de los empresarios con él. ¿Compartes esta apreciación?

Algo me dice que si Hermosilla cae se va a llevar a la mitad de los políticos y a la mitad de los empresarios con él.

¿Compartes esta apreciación? pic.twitter.com/MX7A0MTHC8 — 🇨🇱🚫TraidoresNO (@Incorru47125032) December 30, 2023

Seguir leyendo más…