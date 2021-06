Tío Valentín da su respaldo a Daniel Jadue con la canción chilena más conocida del mundo

A través de un video difundido por el candidato del Partido Comunista, el pianista Valentín Trujillo divulgó su apoyo a Daniel Jadue para las próximas primarias presidenciales.

El músico hizo su alocución tras interpretar con su piano una parte de la pieza ‘El Pueblo Unido’, comentando que “estamos a las puertas de una elección para ellos tenemos un candidato de lujo: Daniel Jadue. De ideas renovadoras, pero posibles de hacer en lo inmediato, no en 20 años más: salud, educación trabajo seguro y bien remunerado”.

Con emoción recibimos este maravilloso saludo de Valentin Trujillo y su apoyo a nuestra candidatura presidencial. Cada día sumamos más voluntades para transformar Chile! #SeguimosAvanzando pic.twitter.com/7kC0EyW6CL — Daniel Jadue (@danieljadue) June 5, 2021

También conocido como Maestro Valentín o Tío Valentín, es reconocida su militancia en la izquierda, habiendo participado ya en un disco sobre la CUT editado por las Juventudes Comunistas en 1968, desempeñándose también como dirigente del sindicato de músicos.

El Tío Valentín está en la memoria televisiva por su participación durante décadas en el programa Sábados Gigantes, conducido por su amigo Mario Kreutzberger, en donde participó hasta 2005. En los últimos años participó en conciertos junto al compositor cubano Enrique Chia y el jazzista Cristián Cuturrufo, con quien realizó un disco de jazz en conjunto en 2004. Tres años después participa en otro disco junto a Ángel Parra Trío.

UNA CANCIÓN DE PROTESTA VIAJERA

La canción ‘El pueblo unido’ es quizás la canción chilena más conocida en el mundo, acompañando protestas y rebeliones populares en diversos países. La canción es del compositor Sergio Ortega Alvarado y fue presentada por el conjunto Quilapayún en un acto de la Unidad Popular en 1973.

Tras el golpe militar se convirtió en símbolo de resistencia, acompañando revueltas sociales y revoluciones en varios continentes, por lo que fue traducida a diversas versiones. Así fue cantada en 1974 en la Revolución de los Claveles que acabó con la dictadura impuesta por António de Oliveira Salazar en Portugal; en 1979 una versión en idioma persa (Barpakhiz) acompañó la revuelta iraní que depuso al régimen del Sha Mohammad Reza Pahleví; y revueltas en Filipinas en 1986. También la canción fue parte de las revueltas árabes de 2011. En Túnez, país epicentro de las revueltas, los manifestantes en las calles cantaban una versión en árabe con similar ritmo (الشعب يريد إسقاط النظام = El pueblo quiere derrocar al régimen) hasta derrocar a Ben Ali. En tanto que en la Plaza Tahrir de El Cairo, también la canción fue coreada por las multitudes en una versión local, protestas que terminaron por derrocar a Hosni Mubarak.

La canción El pueblo unido además fue parafraseada por una canción ucraniana llamada ‘Razom nas bahato, nas ne podolati’ (Juntos somos muchos, no podemos ser derrotados), usada en la llamada Revolución naranja realizada en Ucrania en 2004, representando dicha versión de la canción a Ucrania en el Festival de la Canción de Eurovisión.

La versión interpretada por Trujillo sigue el camino de las variaciones hechas en 1975 por el pianista estadounidense Frederic Rzewski, quien compuso 36 variaciones de The People United Will Never Be Defeated!

También El Pueblo Unido ha sido parte de canciones de la banda Mano Negra, liderada por Manu Chao; el grupo chileno Los Miserables; el grupo español Ska-P y el dúo de DJ Thievery Corporation.

El Ciudadano