“Toda una vida de lucha”: Con sentidos homenajes despiden a la diputada Mercedes Bulnes

Nuevamente la derecha rechazó mi reemplazo en la Comisión de Ética. ¿Quieren que la comisión no funcione? ¿Quieren que quede empatada y no se les pueda sancionar? Votando en contra de mi reemplazo, me obligan a asistir a la comisión a pesar de mi tratamiento y enfermedad. pic.twitter.com/ucoS5n7apV