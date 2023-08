Tras 124 años, Fanaloza cierra operaciones en Penco: 150 trabajadores podrían ser despedidos

La empresa Fanaloza, que durante 124 años se ha dedicado a la fabricación y comercialización de productos de baño y cocina en la comuna de Penco anunció el cierre de su área de producción.

Según consignó Radio BíoBío, la decisión fue comunicada este lunes por el gerente general de la empresa, Héctor Saavedra, según indicó el dirigente del sindicato 3, Guillermo Contreras.

Tras el cierre alrededor de 150 trabajadores podrían perder sus empleos.

“El gerente general nos comunicó el cierre de la línea productiva y fabricación. Va a quedar gente sin trabajo. De hecho ahora se están entregando las cartas y me imagino que son alrededor de 100, si es que no me quedo corto, 150 no sé, trabajadores que junto a sus familias van a quedar sin el sustento. Es un tema complejo”, dijo Contreras al citado medio.

Según el dirigente, la empresa asegura que los afectados recibirán indemnizaciones y sus cotizaciones, pero los trabajadores manifiestan sentirse angustiados por perder su fuente de ingresos.

De hecho le relataron a la referida radio que en la planta ubicada en Penco, quedarán solo los trabajadores de bodega hasta que retiren todas las piezas ya fabricadas.

Sandra Quintana, seremi del Trabajo en el Bío Bío, declaró que le tomó por sorpresa la decisión tomada por la empresa y argumentó que la misma tendría como objetivo abaratar costos de producción.

“Nosotros no teníamos conocimiento de que la empresa tuviese esta planificación; de cambiar parte de lo que estaban produciendo para llevarlo al extranjero. Esa es la información que tenemos nosotros, que sería países como Ecuador y China, los que estarían terminando la producción que nacería en Chile, pero que se tendría que trasladar para finalizarla en estos países”, dijo a Radio Biobío.

Fanaloza y «el fraude del siglo»

Cabe destacar que Fanaloza, fundada en 1899, es reconocida por la producción de artículos para el baño y la cocina, entre los que destaca la versión del reconocido “Plato Willow”, el cual creó un característico paisaje de tonalidad azul.

En los últimos años, centró su negocio en artículos de grifería, inodoros y lavamanos, entre otros.

Cabe recordar, que la a empresa también estuvo señalada por el polémico caso de Feliciano Palma, exdueño de la compañía, quien además la renombró como Lozapenco.

El empresario fue acusado por un fraude tributario de más de $46 millones de dólares en 1990, en un caso que fue conocido como “el fraude del siglo”.

