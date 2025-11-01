Tribunal Ambiental excluye a comunidades de demanda por caducidad contra salmonera en el río San Pedro

El Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia negó la participación de comunidades en la reclamación para caducar la RCA del proyecto salmonero de Salmones Antártica. El fallo, criticado como un retroceso, argumenta falta de prueba de actividades productivas directas. Las comunidades anunciaron un recurso para revertir la decisión.

Tribunal Ambiental excluye a comunidades de demanda por caducidad contra salmonera en el río San Pedro
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Tribunal Ambiental de Valdivia rechaza la participación de comunidades en demanda contra salmonera en el río San Pedro

De acuerdo con información de Noticias Los Ríos, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia resolvió no admitir la solicitud de las comunidades cercanas al río San Pedro para integrarse a la reclamación que busca la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto salmonero de la empresa Salmones Antártica, vigente desde 2008. La decisión, que generó sorpresa y molestia entre los habitantes, fue confirmada por el medio.

El conflicto se remonta a una acción presentada por vecinos que acusan impactos ambientales de la piscicultura. Su objetivo era que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) declarara caducada la RCA, argumentando inactividad de las obras por más de cinco años. Sin embargo, la SMA desestimó la denuncia, lo que derivó en una reclamación ante el tribunal donde las comunidades buscaron ser parte.

No obstante, como reportó Noticias Los Ríos, el tribunal rechazó su incorporación, indicando que “no se logró comprobar que las comunidades realicen actividades productivas en el área”. Según el fallo, no habría evidencia suficiente de que dependan directamente del río para la agricultura o la pesca.

La abogada Alejandra Donoso, representante de las comunidades, calificó la resolución como un retroceso para la justicia ambiental. En línea con lo informado por Noticias Los Ríos, la profesional anunció la presentación de un recurso de reposición para revertir el fallo, argumentando que este desconoce el vínculo histórico de las comunidades con el río.

