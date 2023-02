Trump ataca a Rihanna asegurando que su show en el Super Bowl fue «el peor de la historia», mientras la cantante aumenta en 640% sus reproducciones en Spotify

Este 12 de febrero, Rihanna protagonizó el espectáculo del Halftime Show del Super Bowl LVI, e hizo vibrar el State Farm Stadium con varios de sus mayores éxitos-

Además de sorprender a todos con plataformas voladoras y cientos de bailarines la cantante desató rumores de embarazo tras lucir y acariciar su vientre abultado. Posteriormente, su representante confirmó que está esperando a su segundo bebé con su novio, A$AP Rocky.

En redes sociales, varios fans de la intérprete celebraron su regreso a los escenarios, ya que el show de medio tiempo fue su primera presentación en vivo después de siete años. No obstante, no a todos les pareció lo mejor, como al expresidente Donald Trump.

«FRACASO ÉPICO: Rihanna ha dado, sin duda, el peor show de la historia de los intermedios de la Super Bowl», indicó en un menaje publicado en sus redes sociales.

«Y esto después de haber insultado, con su lenguaje obsceno y ofensivo, a más de la mitad de nuestra nación, la cual ya está de por sí en un serio declive», ha añadido, antes de acabar volviendo a meterse con que ha utilizado demasiado su «stylist», añadió.

Esta no es la primera vez que Trump y otros políticos de extrema derecha comparten su opinión contra Rihanna. Días atrás, el expresidente la criticó por no tener ‘talento’.

Cabe recordar que en el año 2019 RiRi fue invitada a actuar en el intermedio del partido más importante del fútbol americano. Sin embargo, la cantante decidió declinar finalmente la invitación para mostrar su solidaridad con Colin Kaepernick, jugador sancionado por haberse arrodillado durante el himno nacional estadounidense como protesta por lo que más tarde desembocaría en el Black Lives Matter: los asesinatos de personas afroamericanas a manos de la policía.

Aquel año, Rihanna cargó contra el ultraderechista en una entrevista con Vogue, y llegó a afirmar que Trump era «el hombre con más taras mentales» de todo el país. Desde entonces, la beligerancia entre ambos fue en aumento.

Asimismo, el congresista republicano de Texas Ronny Jackson pidió por redes sociales a la NFL que retirase a Rihanna del intermedio después de que en 2020 la cantante pintara con aerosol ‘F*ck Donald Trump’ en Cadillac Ranch en Amarillo, Texas.

“Ha hecho una carrera arrojando basura degenerada mientras habla mal de Estados Unidos cada vez que puede. ¿Por qué la NFL está mostrando esta basura? ¡¡Rihanna NO DEBERÍA ser la artista del medio tiempo!!”, compartió en redes sociales.

Rihanna aumenta sus reproducciones en un 640 % en Spotify

Pese a las críticas, la revista estadounidense Rolling Stone sitúo a Rihanna en el top 8 de los mejores shows del Super Bowl, mientras que The New York Times la ubicó en el tercer puesto, solo por debajo de Prince y Michael Jackson.

Asimismo, la actuación de Rihanna en el Super Bowl LVII generó un aumento de 640 % en las reproducciones de su música en la plataforma de Spotify de Estados Unidos.

Desde septiembre, cuando se hizo público que RiRi sería la encargada de encabezar el medio tiempo del partido de fútbol americanos algunos de sus temas más popular superaron las 1.000 millones de reproducciones, según información de la plataforma recogida por medios locales.

Entre ellas el tema con el que hizo su debut internacional en 2007 «Umbrella», seguido de «We Found Love» y por último «Love on the Brain», aunque esta última no fue parte del repertorio que presentó la cantante durante su show.

Según la plataforma, del 5 al 12 de febrero, las reproducciones de canciones como «Bitch Better Have My Money» aumentaron más de 2.600 %, «Diamonds» tuvo un incremento de más de 1.400 %, «Rude Boy» más del 1.170 % y «We Found Love» más de un 1.160 %.

Dichos temas fueron parte del espectáculo blanco y rojo que la cantante protagonizó la noche del domingo en la que se enfrentaron los Kansas City Chiefs -los ganadores- contra los Philadelphia Eagles.

Sigue leyendo: