«Una fábrica de asesinatos en masa»

Por Lucha de Clases

Permitámonos llamar las cosas por su nombre: esto es terrorismo.

El informe afirma que el asalto de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a Gaza («Operación Espadas de Hierro»), tras el ataque de Hamás del 7 de octubre, ha visto al ejército «ampliar significativamente su bombardeo de objetivos que no son claramente de naturaleza militar» en comparación con operaciones anteriores. Viviendas particulares, edificios gubernamentales e infraestructuras críticas (eufemísticamente denominadas «objetivos de poder») han sido todos ellos marcados para ser bombardeados.

Según el reportaje de +972, los ataques aéreos de las FDI han arrasado la Universidad Islámica de Gaza, el Colegio de Abogados palestino, un edificio de la ONU destinado a un programa educativo para estudiantes destacados, un edificio perteneciente a la Compañía Palestina de Telecomunicaciones, el Ministerio de Economía Nacional y el Ministerio de Cultura. A esto podemos añadir la escuela al-Buraq de la ciudad de Gaza, la mezquita medieval Omari, el campo de refugiados al-Maghazi y cientos de otros objetivos civiles.

Un portavoz de las FDI, citado en el informe, afirma que, durante los cinco primeros días de combates hasta el 11 de octubre, la mitad de los objetivos bombardeados en Gaza (1.329 de un total de 2.687) fueron los denominados «objetivos de poder». Según fuentes con experiencia de primera mano en estos métodos, al atacar objetivos de poder se pretende «crear una conmoción» y «llevar a los civiles a presionar a Hamás». En muchos casos, la justificación para arrasar un edificio civil se busca alegando que allí viven o trabajan ‘militantes’. Pero, como señala un antiguo oficial de inteligencia:

«Hamás está en todas partes en Gaza; no hay edificio que no tenga algo de Hamás, así que si quieren encontrar la manera de convertir un rascacielos en un objetivo, podrán hacerlo».

Matar combatientes es sólo una hoja de parra. De lo que se trata realmente es de enviar un mensaje. Como señala otra fuente anónima:

«Si dijeran a todo el mundo que las oficinas [de Hamás o la Yihad Islámica ] de la 10ª planta no son importantes como objetivo, sino que su existencia es una justificación para derribar todo el rascacielos con el objetivo de presionar a las familias civiles que viven en él para presionar a las organizaciones terroristas, esto se consideraría en sí mismo terrorismo. Por eso no lo dicen».

Las fuentes afirman que, en el pasado, las FDI tomaban medidas para asegurarse de que los «objetivos de poder» estuvieran libres de civiles antes de un ataque, por ejemplo, avisando por teléfono o «golpeando el tejado» con un pequeño explosivo antes de desplegar munición pesada, comprobado con imágenes de drones. Sin embargo, según el informe, testimonios y vídeos de Gaza sugieren que las FDI han estado atacando objetivos sin avisar a sus ocupantes, exterminando a familias enteras en el proceso.

Al parecer, esta práctica comenzó el primer día. Por ejemplo, el 7 de octubre (según Amnistía Internacional), las fuerzas israelíes atacaron un edificio residencial de tres plantas en el barrio de Al Zeitoun de la ciudad de Gaza. En el edificio vivían tres generaciones de la familia al-Dos: murieron 15 personas, la más joven de 18 meses. El informe está repleto de testimonios estremecedores de edificios altos, llenos de civiles, destruidos sin previo aviso. Un hombre, Yousef Amar Sharaf, perdió a 37 miembros de su familia cuando las fuerzas israelíes tumbaron el edificio residencial Al-Taj, de 12 plantas, en la ciudad de Gaza.

Otro edificio, el bloque residencial Al-Mohandseen, de ocho plantas, fue volado sin previo aviso el 31 de octubre. Se levantaba en el campo de refugiados de Nuseirat, al sur de Wadi Gaza: supuestamente en la zona «segura» a la que Israel dirigía a los palestinos que huían de sus hogares en el norte; 120 personas quedaron sepultadas bajo los escombros.

En el momento de redactar este reporte, aproximadamente 20.000 civiles palestinos han sido masacrados en Gaza desde el 7 de octubre. Dos razones para este derramamiento de sangre sin precedentes (según el informe) son que las FDI han relajado drásticamente su umbral de ‘daños colaterales aceptables’ y han acelerado su proceso de selección de objetivos, supuestamente con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

Las fuentes de inteligencia afirman que Israel tiene una idea muy clara de cuántos civiles morirán en un ataque determinado. Las fuentes afirman que el mando militar israelí a veces aprueba a sabiendas la muerte de cientos de civiles palestinos en un intento de asesinar a un solo alto operativo de Hamás. Así se justificó, por ejemplo, el bombardeo del campo de refugiados de Jabaliya, en el que murieron más de 200 personas y 240 resultaron heridas para asesinar a un comandante de Hamás.

«Nada ocurre por accidente», dice uno. «Cuando matan a una niña de tres años en una casa de Gaza, es porque alguien del ejército decidió que no era grave que la mataran, que era un precio que valía la pena pagar para alcanzar [otro] objetivo. No somos Hamás. No son cohetes lanzados al azar. Todo es intencionado».