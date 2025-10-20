Uno más en la calle: Pedro Pascal se sumó a “No Kings” contra el autoritarismo de Trump

El actor chileno compartió en redes sociales imágenes y videos de su participación en la manifestación convocada por el movimiento "No Kings" (No Reyes en español), para protestar contra las políticas migratorias de Donald Trump.

Uno más en la calle: Pedro Pascal se sumó a “No Kings” contra el autoritarismo de Trump
Autor: Leonardo Buitrago
Leonardo Buitrago

El actor chileno Pedro Pascal se sumó a la manifestación convocada por el movimiento «No Kings» (No Reyes en español), celebrada en Los Ángeles, California, para protestar contra las políticas migratorias del gobierno del mandatario estadounidense Donald Trump.

La movilización se realizó en más de 2.700 ciudades de la nación norteamericana para exigir el respeto de la Primera Enmienda y libertad de expresión y rechazar el discurso de «odio» del magnate republicano hacia la comunidad migrante.

Se calcula que más de 7 millones de personas salieron a la calle en ciudades como Nueva York, Washington D. C., Chicago, Miami y Los Ángeles, en donde los manifestantes portaron carteles con lemas como «Democracia, no monarquía» y «La Constitución no es opcional», consignó BBC Mundo.

Cabe recordar que regresó a la Casa Blanca, Trump ha venido usando órdenes ejecutivas para bloquear fondos aprobados por el Congreso y desmantelar partes del gobierno federal, como parte de su política internacional ha impuesto aranceles a otros países y en el ámbito interno ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en varias ciudades, pese a las críticas y objeciones de los gobernadores estatales.

El mandatario de extrema derecha, argumenta que este tipo de acciones son necesarias para reconstruir un país en crisis y ha desestimado las acusaciones de dictador o fascista formuladas en su contra, calificándolas de histéricas.

No obstante, actores políticos, analistas y organizaciones de Derechos Humanos (DD.HH,) han advertido que varias de las medidas aplicadas por su administración son inconstitucionales y representan una amenaza para la democracia estadounidense.

Pedro Pascal se sumó a “No Kings”

En Los Ángeles, el llamado a “sin reyes” —es decir, sin poder concentrado en una sola figura— fue acompañado de música, baile y una protesta pacífica-

Pascal, conocido por su defensa de los derechos humanos y causas sociales no se quedó atrás y partició en la movilización que tuvo lugar en Los Ángeles, una ciudad santuario para migrantes y epicentro de las protestas contra las políticas migratorias del gobierno de Trump.

El actor compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos de la marcha, donde se le puede apreciar levantando el puño junto a otros manifestantes con camisetas de «Unidad Negra y Marrón», mientras se rodea de carteles con lemas como «Libertad», «Sin Rey» y «¡Soy Antifa!».

En su publicación, Pascal comentó: «Estuve hoy en Los Ángeles marchando. Sin duda, nos hicieron oír
alto y claro», acompañado de los hashtags #SinReyes y #Democracia.

En la red social, el actor nacional incluso compartió un video bailando la canción protesta ‘Cumbia contra la migra’.

Las imágenes fueron rápidamente celebradas y comentadas por sus seguidores, quienes mostraron su apoyo incondicional.

En menos de 24 horas, la publicación de Pascal alcanzó más de 1 millón «me gusta», consolidando su imagen como un defensor de la democracia, lo derechos humanos y la inclusión.

Otras cuentas en redes sociales, mostraron al artista nacional entonando la consigna: «Si luchamos, venceremos».


Esta acción del protagonista de «Los Cuatro Fantásticos» sigue la línea de otros pronunciamientos que ha realizado en el pasado, como por ejemplo, ante los dichos de la escritora J.K. Rowling en contra de la comunidad transgénero, así como el genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza.

Relacionados

Leonardo Buitrago

"No Kings": Multitudinarias manifestaciones en EE.UU. contra el autoritarismo de Donald Trump

Hace 2 días
Leonardo Buitrago

"De pie contigo": Pedro Pascal defiende la democracia y respalda a Jimmy Kimmel por suspensión de su programa

Hace 1 mes
Leonardo Buitrago

"No Kings": Massive Protests Erupt Across the U.S. Against Donald Trump's Authoritarianism

Hace 2 días
Leonardo Buitrago

“En el primer barco”: Exigen deportar a Melania Trump por política migratoria de su marido

Hace 4 meses
Leonardo Buitrago

Italia se toma las calles: huelga general en 81 ciudades contra el genocidio en Gaza y la “complicidad” de Meloni

Hace 4 semanas
Leonardo Buitrago

Escocia a Trump: “Dictador, invasor, inmoral”

Hace 3 meses
Leonardo Buitrago

Votaron por Trump, ahora los quiere fuera: venezolanos en Doral enfrentan su contradicción

Hace 4 meses
Leonardo Buitrago

“Lleno de afirmaciones falsas”: Las verificaciones de agencias internacionales sobre discurso de Trump en Asamblea ONU

Hace 3 semanas
Leonardo Buitrago

“No necesitamos un comunista en este país”: Trump revive la caza de brujas contra Mamdani

Hace 4 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano