Uno más en la calle: Pedro Pascal se sumó a “No Kings” contra el autoritarismo de Trump

El actor chileno Pedro Pascal se sumó a la manifestación convocada por el movimiento «No Kings» (No Reyes en español), celebrada en Los Ángeles, California, para protestar contra las políticas migratorias del gobierno del mandatario estadounidense Donald Trump.

La movilización se realizó en más de 2.700 ciudades de la nación norteamericana para exigir el respeto de la Primera Enmienda y libertad de expresión y rechazar el discurso de «odio» del magnate republicano hacia la comunidad migrante.

Se calcula que más de 7 millones de personas salieron a la calle en ciudades como Nueva York, Washington D. C., Chicago, Miami y Los Ángeles, en donde los manifestantes portaron carteles con lemas como «Democracia, no monarquía» y «La Constitución no es opcional», consignó BBC Mundo.

Cabe recordar que regresó a la Casa Blanca, Trump ha venido usando órdenes ejecutivas para bloquear fondos aprobados por el Congreso y desmantelar partes del gobierno federal, como parte de su política internacional ha impuesto aranceles a otros países y en el ámbito interno ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en varias ciudades, pese a las críticas y objeciones de los gobernadores estatales.

El mandatario de extrema derecha, argumenta que este tipo de acciones son necesarias para reconstruir un país en crisis y ha desestimado las acusaciones de dictador o fascista formuladas en su contra, calificándolas de histéricas.

No obstante, actores políticos, analistas y organizaciones de Derechos Humanos (DD.HH,) han advertido que varias de las medidas aplicadas por su administración son inconstitucionales y representan una amenaza para la democracia estadounidense.

Pedro Pascal se sumó a “No Kings”

En Los Ángeles, el llamado a “sin reyes” —es decir, sin poder concentrado en una sola figura— fue acompañado de música, baile y una protesta pacífica-

Pascal, conocido por su defensa de los derechos humanos y causas sociales no se quedó atrás y partició en la movilización que tuvo lugar en Los Ángeles, una ciudad santuario para migrantes y epicentro de las protestas contra las políticas migratorias del gobierno de Trump.



El actor compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos de la marcha, donde se le puede apreciar levantando el puño junto a otros manifestantes con camisetas de «Unidad Negra y Marrón», mientras se rodea de carteles con lemas como «Libertad», «Sin Rey» y «¡Soy Antifa!».

En su publicación, Pascal comentó: «Estuve hoy en Los Ángeles marchando. Sin duda, nos hicieron oír

alto y claro», acompañado de los hashtags #SinReyes y #Democracia.

En la red social, el actor nacional incluso compartió un video bailando la canción protesta ‘Cumbia contra la migra’.

Las imágenes fueron rápidamente celebradas y comentadas por sus seguidores, quienes mostraron su apoyo incondicional.

En menos de 24 horas, la publicación de Pascal alcanzó más de 1 millón «me gusta», consolidando su imagen como un defensor de la democracia, lo derechos humanos y la inclusión.

Otras cuentas en redes sociales, mostraron al artista nacional entonando la consigna: «Si luchamos, venceremos».

More of Pedro Pascal during the No Kings march in Los Angeles



"When we fight. We win."



📹 ib2_real | instagram

Pedro Pascal bailando 'Cumbia contra la migra' de los Jornaleros del Norte

Pedro Pascal was spotted at the 'No Kings' protest in Los Angeles.



Esta acción del protagonista de «Los Cuatro Fantásticos» sigue la línea de otros pronunciamientos que ha realizado en el pasado, como por ejemplo, ante los dichos de la escritora J.K. Rowling en contra de la comunidad transgénero, así como el genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza.