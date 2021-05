“Veamos si este cuerpo no está oxidado y puede despertar una vez más”: El último mensaje del ciclista Cristopher Mansilla

La pandemia de coronavirus no discrimina y puede afectar hasta a deportistas del más alto nivel, el ciclista y medallista panamericano Cristopher Mansilla, falleció víctima del Covid-19, con tan solo 30 años de edad.

El deportista llevaba varios días en tratamiento en un centro de salud, pero el virus tuvo consecuencias fatales.

El joven deportista, anunció en su cuenta de Facebook que sería inducido al coma, por las fallas que tenía en los pulmones, por el coronavirus.

“Hoy creo que es el día más difícil de afrontar para mí. Sentimientos encontrados, triste, llorando… Una nueva competencia en la que nunca creí estar acá… Me van a inducir a coma por la falla en los pulmones que me aqueja. Veamos si este cuerpo no está oxidado y puede despertar una vez más”, escribió en la red social.

De igual forma, el joven agradeció a la familia y todas las personas que lo apoyaron: “Con esto me despido hasta terminar esta etapa reina”.

Mansilla nació en Puerto Natales y se destacó en el ciclismo de pista y de ruta

Fue campeón panamericano, en 2011 y 2012, en la prueba Madison. A nivel panamericano, también ganó el título en velocidad por equipos, en 2008 y obtuvo medalla de plata en Scratch, en 2011, y Omnium, en 2014.

Participó en 2011 en el Omnium en Beijing (China), donde logró un segundo lugar y en el Mundial de Pista de 2012.

A través de las redes sociales las y los ciudadanos expresaron su sentir por la desaparición física del ciclista.

“Vuela alto campeón, ganaste muchas carreras en tu corta vida y hoy te sumas a los ángeles, ya que eres una persona bellísima”, escribió su prima, Katherine Inostroza Mansilla, en un mensaje en Twitter.

“Tengo imborrables historias junto a ti, anécdotas por millones y ten por seguro que las atesoraré en lo más profundo de mi corazón. Te amo primito hermoso”, subrayó.

Lo de Cristopher Mansilla muestra que hasta el físicamente más preparado puede caer con el maldito virus. Por eso hay q seguir cuidándose y vayan a vacunarse YA! Luto en el deporte y mucha fuerza a su familia, como a las miles que han perdido un ser querido — Jorge Hevia Cristino (@CokeHevia) May 11, 2021

Varios de los usuarios lamentaron su muerte, y señalaron que el coronavirus es una amenaza que sigue latente en el país.

El ciclismo nacional está de luto, debido a la partida del seleccionado chileno, Cristopher Mansilla Almonacid, el cual no logró ganarle la batalla al Covid-19, este tuvo una destacada trayectoria tanto en Chile como en el extranjero, enviamos nuestras condolencias a su familia pic.twitter.com/IxZglrYHmf — Yoquieroandarenbici (@yoenBicicleta) May 11, 2021

Los ciclistas rindieron homenaje a los logros de Mansilla en este deporte.