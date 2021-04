Vicente Painel Seguel acusa al Poder judicial de hacerse partícipe en amedrentamiento de Fuad Chahín contra joven candidato constituyente

Continúan las repercusiones por la querella presentada por el presidente nacional de la Democracia Cristiana (DC) y también aspirante a constituyente por el distrito 22, Fuad Chahín, quien acusó en tribunales a Felipe Venegas, joven candidato constituyente independiente y a un editor de un medio de comunicación por los delitos de injuria y calumnia, relacionados con derechos de aprovechamientos de aguas en familiares del ex parlamentario.

Vicente Painel Seguel, mapuche, candidato a Gobernador del Pacto “Chile Digno” en la Región de la Araucanía, solidarizó con el candidato independiente del Distrito 22, Felipe Venegas y las Organizaciones Sociales y Territoriales del WallMapu (OST), calificando el hecho como un “amedrentamiento”.

Cabe señalar que ha sido público la posesión de derechos de agua no consuntivo para fines hidroeléctricos en familiares directos del ex parlamentario y presidente DC, incluso ha sido motivo de reportajes en medios regionales desde el año 2015, sin embargo, la situación más perturbadora de esta acción punitiva, que siendo una acción privada, se solicitó diligencias a las policías entendiendo que estas corresponden por norma constitucional exclusivamente al Ministerio Público, sin embargo se ha denunciado el allanamiento en el hogar del candidato y llamadas telefónicas por parte de agentes policiales.

El rol del Poder Judicial

Arguyendo un supuesto delito de injurias graves con publicidad, se busca criminalizar la libertad de expresión de un joven candidato independiente y de un comunicador de medios cuyo acto comunicativo se pretende tipificar como un crimen, con el agravante de que se está individualizando en dos personas información pública que por años ha sido motivo de publicaciones y que a su vez, deja entrever un tema de fondo: La admisibilidad de una querella por parte de tribunales y las diligencias de agentes públicos policiales para la acción punitiva de un privado.

Vicente Painel Seguel, señala: “Este amedrentamiento no podría haber ocurrido sin la participación de aspectos por parcialidad o estructuralidad del poder judicial y a nuestro juicio ese elemento tiene que hacerse ver, por lo tanto, la constitucionalidad del hecho, asiste en eminencia y es importante mostrar la evidencia de un poder judicial que no solo no da el ancho en aspectos de eficiencia, sino muchas veces termina involucrado en delitos, por lo tanto la revisión constitucional del mismo, se hace urgente, importante y prioritario”.

Painel también hace referencia a sistemáticos actos desde el Poder Judicial: “Podemos ver cómo el poder judicial se ha hecho parte beligerante con respecto a la apropiación ilegítima, privada y a veces transnacional de los recursos, el territorio y los bienes colectivos y al menester propio ecológico”, recordando asimismo que por años, el abogado mapuche José Lincoqueo, ha argumentado que el Sistema Judicial se constituyó en territorio Mapuche como una asociación ilícita, “siendo descalificado profusamente con prensa hasta el escarnio por parte de este poder estatal”, señala el candidato a Gobernador.

Agrega: “Podemos darnos cuenta que el poder judicial no ha sido reformado en envergadura constitucional durante los ciclos de existencia de la república, sino que además en la Región de la Araucanía participa directa o indirectamente de delitos, recordando que recientemente fue encontrado por pertrechos militares a un funcionario del poder judicial. Asimismo, hay serias concomitancias en la distribución e ilegítima de propiedades rurales, las cuales está involucrado el poder judicial. Hay actos de dolo, en los cuales está involucrado el poder judicial como la “Operación Huracán”. Hay un papel no aclarado del poder judicial con la venta de niños y niñas en tiempos de dictadura, más de tres mi denunciados en la Haya tanto a Europa como a Estados Unidos. También, en la crisis del Sename, por supuesto allí también está involucrado con enorme responsabilidad”.

Derechos de agua

Uno de los graves conflictos que vive Chile y que se relacionan directamente con el marco normativo de la Constitución Política, es la privatización de un elemento tan vital como es el agua, al señalarse que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos” (artículo 19 N°24 inciso final), lo que ha permitido constituir al agua como una propiedad, mercancía y una especulación desbordada, principalmente en actividades de la agroindustria, forestales-celulosas e hidroeléctricos, en medio de zonas campesinas y de comunidades mapuche que viven una profunda crisis hídrica.

Con respecto a la querella presentada por el ex Parlamentario DC Fuad Chahin a Felipe Venegas y que se relaciona con un conflicto por constituciones de derechos de agua, el candidato a Gobernador, Vicente Painel Seguel, señala: “Evidentemente también, es menester referirse a la cuestión del agua, pero desde el derecho de ser, desde el kimün (saber mapuche) el agua es sagrada y por cierto que involucra la necesaria defenestración y desmantelamiento constitucional de las concepciones privadas del agua, aún más en su asistencia relativa a derechos privados de la misma, lo cual preclariza la envergadura constitucional del dilema y motiva que la reforma agroecológica o reforma agraria mapuche, considere también el cuidado, mantenimiento y distribución del agua”, situándolo así en los desafíos que se vienen.