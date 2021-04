Fuad Chahín amedrenta a candidato a constituyente (D22) por revelar derechos de agua de su familia

El domingo antepasado, cerca de las 22 horas, Carabineros ingresó con una orden judicial a revisar la vivienda del candidato independiente a convencional constituyente por el distrito 22, Felipe Venegas Ulloa, mientras que este lunes la PDI lo llamó para solicitarle su ubicación, tras una orden emanada por tribunales.

Ambas acciones se relacionan con una querella presentada por el ex diputado, presidente nacional de la Democracia Cristiana (DC) y también aspirante a constituyente por el distrito 22, Fuad Chahín, quien acusó en tribunales a Venegas y a un editor de un medio de comunicación por los delitos de injuria y calumnia.

El Juzgado de Garantía de Curacautín solicitó la intervención de las policías en las viviendas de los involucrados. Sin embargo, al tratarse de una acción penal privada los tribunales debieron retractarse de las acciones policiales.

El origen de las acusaciones se remonta a semanas atrás, cuando Venegas, perteneciente a la agrupación de Organizaciones Sociales y Territoriales del Wallmapu, se refirió en una radio local a los derechos de agua de la familia de Fuad Chahín, indicando que serían más de 500 litros por segundo en 3 ríos de la zona, e hizo mención a otros derechos de agua más que corresponderían a su padre y hermano.

Venegas señaló que ante esta situación, el DC debería inhabilitarse como candidato constituyente.

Adicionalmente, el editor de un medio de comunicación por Facebook publicó una nota del año 2017 titulada “presentan oficios contra Fuad Chahín para investigar posibles conflictos de intereses”.

“Lo que nosotros informamos fueron los derechos de agua de la familia de Fuad Chahin que son miles de litros por segundo y que sentimos que una persona no puede ser candidato constituyente si tiene este tipo de incompatibilidades para construir una nueva Constitución. Se trata de miles de litros de agua que tienen la familia y por lo mismo lo denunciamos, pero fue sólo eso nunca esperamos lo que vendría en nuestra contra”, relató el joven candidato independiente a PrensaCiudadana.cl

Venegas denunció que se ha sentido amedrentado luego de que funcionarios de la policía acudieran a su hogar y lo llamaran a declarar por la querella por injurias y calumnias presentada por Chahín el día 22 de marzo.

“Yo me he sentido absolutamente amedrentado por el actuar del presidente nacional de la DC, quien utilizó a tribunales y las policías para que lleguen a mi hogar donde vivo con mi hijo de sólo 4 años y mi pareja. Yo soy un joven que está entrando en la política y que justamente queremos construir una nueva Constitución para que este tipo de acciones no sigan ocurriendo como es amenazar y mal utilizar los tribunales”, subrayó.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en Facebook, Venegas se refirió a las dificultades y la carga psicológica que enfrenta debido a la demanda.

«En plena pandemia, siendo candidato a constituyente independiente, sin plata, sin apoyo de «poderosos» con un sueldo de 500 Lucas levantando un hogar como mucho de ustedes, claro la elite política no sabe de eso, no sabe la carga sicológica que esto puede generar, el gasto extra económico que significa, claro ellos con sus abogados es fácil levantar querellas, no entienden que pagar un millón por una defensa significa para muchos vender el auto, endeudarse o hacer rifas.Lo que tampoco saben es que ya perdimos el miedo, que despertamos y no descansaremos hasta que la dignidad sea costumbre, hasta que las aguas sean un derecho humano», expresó.

La abogada de Venegas, Karina Riquelme, presentó un patrocinio de reposición para que las policías no intervengan en esta causa que es privada.

“El procedimiento y delito que se imputa a mi representado es de aquellos de Acción Penal Privada (…) Así las cosas no intervienen los organismos auxiliares de la administración de justicia; cómo son las policías (…) La doctrina y también la jurisprudencia critica ampliamente la posibilidad de que el Juez de Garantía ordene la realización de diligencias cualquiera que estas sean, lo que traería un sesgo de imparcialidad en el juzgamiento si es que ha intervenido en éste”, señaló en el escrito.

La abogada explicó que no se puede ordenar por parte de tribunales solicitar diligencias a las policías entendiendo que estas corresponden por norma constitucional exclusivamente a la Ministerio Público.

“Hemos interpuesto este patrocinio de reposición porque se está justamente amedrentando a mi cliente y eso no es posible pues los organismos del estado como las policías no pueden intervenir en estas causas de orden privada. Si bien nuestra petición fue acogida ordenando la remisión de la Bicrim de la PDI, hemos pedido también el sobreseimiento en esta causa”, declaró a PrensaCiudadana.cl.

La audiencia está prevista para el próximo 20 de mayo y Chahin solicitó en la querella presidio para el candidato, así como también una multa millonaria.



Derechos de agua de la familia Chahín

Al ser contactado por PrensaCiudadana, Fuad Chahin aseguró que no cuenta con derechos de agua y que en la querella que presentó están los antecedentes.

Sin embargo, una investigación realizada por la Red de Defensa de los Territorios- Araucanía, reveló los intereses de familiares directos del actual presidente de la Democracia Cristiana en los derechos de agua.

Dicha investigación plantea que al revisar en la página de Ministerio de Obras Públicas los derechos de aprovechamiento de Aguas Registrados en DGA para la Región de la Araucanía, se puede observar existen familiares directos de Fuad Chahín que tienen un importante número de derechos de agua en la región.

Entre éstos figuran los de derechos de agua en la provincia de Malleco, Comuna de Curacautín, en la cuenca del Río Imperial, de José Emilio Chahín Sarah, quien es medio hermano -por parte del padre- de Fuad Chahín Valenzuela.

Intereses en las hidroeléctricas

La investigación de la Red de Defensa de los Territorios- Araucanía, también hace mención a los intereses del núcleo familiar del presidente de la DC en las hidroeléctricas

“Si bien es cierto que el diputado tuvo una clara oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Doña Alicia, también es cierto que personas de su familia tienen intereses creados la generación hidroeléctrica”, señalaron.

En concreto, se refirieron a la relación de José Emilio Chahín, con la Central El Agrio, cercana al Túnel Las Raíces, que produce 2,6, MW de energía, por lo que no tuvo que entrar a una Evaluación de Impacto Ambiental.

“José Emilio Chahín adquirió los derechos de aprovechamiento de aguas, de uso no consuntivo, sobre el Río Agrio (afluente del río Cautín) y otro sobre un Estero sin nombre, con el fin de abastecer de recursos hídricos de la Central Hidroeléctrica El Agrio Hidro Spa”, consignó el artículo “Acusan a Chahín de tener intereses familiares en Hidroeléctricas”, publicado por Tiempo21, el 28 de diciembre de 2015.

De acuerdo con las organizaciones sociales dicha central está emplazada en un fundo de propiedad del hermano paterno del presidente de la DC, quien además tiene allí plantaciones de eucaliptus.

Asimismo, han denunciado que este proyecto entuba más de 3,2 km de río, afectando de forma grave el caudal del río El Agrio y no cuenta con estudios de impacto ambiental.

Otro hecho a mencionar es que los predios para levantar la Central Hidroeléctrica El Pintoresco, ubicada cerca del sector Independiente La Palma (camino al Parque Nacional Conguillío), fueron comprados por Inversiones Yagán S.A a Fuad Chahín Valenzuela en el año 2013.

Esta hidroeléctrica está proyectada para generar 1,4 MW, tomando las aguas de los esteros Pintoresco y otros, afectando el caudal del río en un largo de 2,3 km, y tampoco requiere evaluación ambiental, ni participación ciudadana o indígena de las comunidades aledañas.

Cabe destacar que el candidato a constituyente ha reconocido estos vínculos familiares, informando que su padre habría vendido los derechos de agua que poseía, y señalando las diferencias políticas e ideológicas entre él y su hermano sobre el asunto de la expansión de la hidroelectricidad en la zona.

“Mi papá vendió derechos de agua en un sector muy alejado y mi hermano tiene proyectos de hidroeléctrica pero no está relacionado con uno de los proyectos. Nosotros con él tenemos intereses distintos de pensamiento político y por eso él tiene uno o dos proyectos de centrales de paso en Curacautín”, afirmó.

Según la investigación, las organizaciones del territorio de Curacautín, también han señalado los nexos de la familia Chahín con la central hidroeléctrica La Paloma, prevista a instalarse en el sector de Malalcahuell, justamente en los terrenos de José Emilio Chahín, quien además tiene los derechos de agua para su construcción.

Al igual que en los casos anteriores, al ser una central de menos de 3 MW, por ley no requiere permisos ambientales.

José Emilio Chahín también es arrendatario del fundo “Santa Filomena”, comuna de Curacautín, propiedad de María Luisa Lyon, el reivindicado por la comunidad Liempi Colipi, lof Kontue, como parte de su propiedad ancestral.

La comunidad ha acusado al hermano del presidente de la DC de estar detrás de violentos desalojos en estas tierras.

Desde la Red de Defensa de los Territorios- Araucanía, plantearon que sería necesario investigar si Fuad Chahín, en su época de parlamentario, votó respecto a temas en los que su familia directa -o él mismo- tenía este tipo de intereses