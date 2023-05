Vicepresidenta del PPD arremete contra la ministra Tohá: “Se puede enojar si quiere, todo el PPD se enojó con ella por SQM”

La vicepresidenta del Partido Por la Democracia (PPD), Paz Suárez, se refirió este miércoles a las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras la polémica generada por la presidenta de la organización, Natalia Piergentili, quien llamó «monos peludos» al electorado oficial.

Entrevistada por Vía X, Suárez se refirió a la molestia de Tohá por el catálogo de «monos peludos» de la presidenta Natalia Piergentili al electorado oficialista en las pasadas elecciones.

“Ella no es parte de la directiva, es una militante, una compañera de partido. La gente se puede molestar y ella ha dejado muy claro que entró al Gobierno por el Presidente y no por nosotros, es sumamente válido que se pueda molestar”, señaló Paz Suárez, citada por The Clinic.

«Se puede enojar si quiere. Finalmente, todo el PPD en algún momento se enojó con ella por el tema Soquimich, así que se enoje lo que quiera», añadió.

En concreto, la vicepresidenta del partido se refirió al caso SQM que se dio a conocer en 2015.

Según el medio, el PPD, en conjunto a otros partidos políticos, fue vinculado a pagos irregulares por parte de la minera SQM; dentro del periodo de esas irregularidades la actual ministra fue presidenta del partido.

Al respecto, la vicepresidenta del partido que milita Tohá señaló que la actual ministra «tomó un avión y se fue a Europa creo, a estudiar no sé que cosa».

Aseveró que, tras este hecho, «fuimos nosotros los que nos quedamos a reconstruir lo que quedó del PPD después de Soquimich. Por lo tanto, que se enoje si se quiere enojar”.

PPD lleva al Tribunal Supremo a vicepresidenta Paz Suárez

Tras sus dichos, Piergentilli se manifestó por redes sociales y aseveró que el partido llevará al tribunal a la vicepresidenta por sus declaraciones.

«Las declaraciones de Paz Suárez están fuera de cualquier crítica política legítima. La descalificación a Carolina Tohá es injustificada y gratuita. Le solicite al Tribunal Supremo que aborde este caso y sancione», escribió en su cuenta en la red social Twitter.

Por su parte, mediante un comunicado, el PPD, «las palabras de la vicepresidenta Suárez obedecen a una opinión errónea y equivocada, que no representa lo que nuestro partido ni los militantes piensan sobre nuestra ministra», refiere 24Horas.

«Reafirmamos nuestro compromiso y apoyo con nuestra ministra del interior, Carolina Tohá y con el gobierno del Presidente Gabriel Boric», añade el texto.

