(Video) Continúa la llegada masiva de migrantes a Ceuta y desencadena una crisis diplomática entre España y Marruecos

El Gobierno de Marruecos llamó este martes a consultas a su embajadora en España, Karima Benyaich, poco después de que esta fuera convocada al Ministerio de Exteriores del país europeo tras la llegada a Ceuta de más de 8.000 migrantes, en su mayoría marroquíes.

De momento no se conocen más detalles sobre la llamada a consultas.

La entrada masiva de migrantes en territorio español, que provocó el despliegue del Ejército en la frontera de Ceuta con Marruecos y al que las autoridades respondieron con devoluciones inmediatas y masivas, podría tener vínculos con la crisis diplomática que se inició a finales de abril con la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser tratado de cáncer y de coronavirus.

Antes de ser llamada a consultas por la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, la embajadora de Marruecos en Madrid aseguró que en las relaciones entre países «hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir» y que hay «actitudes que no se pueden aceptar», en una referencia no explícita a la decisión de España de prestar atención humanitaria a Ghali.

Benyaich asimismo calificó de «inusual» la rapidez con la que fue convocada por González Laya y apuntó que no descartaba que su Gobierno la llamara a consultas en las próximas horas.

Marruecos mantiene un conflicto latente desde hace décadas con el Frente Polisario, un movimiento que reclama la independencia del Sáhara Occidental. Este territorio fue ocupado por Marruecos de forma ilegal, según la ONU, tras la retirada de España en 1975. El alto el fuego que mantenían ambas partes desde 1991 se dio por roto el pasado noviembre, cuando comenzaron de nuevo las hostilidades

Por otra parte Pedro Sánchez se enfrenta a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en medio de una crisis diplomática con Marruecos.

La sesión de control tiene lugar en medio de la crisis migratoria con Marruecos. La oposición ha criticado durante las últimas horas la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la entrada de miles de inmigrantes en la ciudad autónoma de Ceuta.

El líder del PP, Pablo Casado ha comenzado su intervención destacando que «España atraviesa la peor crisis diplomática con Marruecos», para acto seguido espetarle que «le hemos tendido la mano y eligió la radicalidad de Podemos. No puede defender la integridad nacional mientras negocia la autodeterminación de Cataluña con sus socios de ERC. Vende humo para 2050, ha demostrado que no puede resolver esto en 2020. Le queda grande el Gobierno. Hay más lealtad en esta oposición que en su Consejo de Ministros. Para nosotros lo único que importa es España»Casado afirma que llamó a Sánchez para exponerle que su apoyo. Un apoyo que, tras sus declaraciones, el presidente del Gobierno ha puesto en duda.

«No me ha quedado claro. Apoya o no al Gobierno de España. Por la mañana tenemos una conversación privada por teléfono y dice que apoya, y hoy hace justo lo contrario. Siempre ocurre lo mismo, usan cualquier calamidad, como la pandemia, una crisis con Marruecos, para tratar de derribar al Gobierno. No lo van a lograr. Sufrimos una oposición desleal con los intereses generales del Estado. Es un momento en que España está sufriendo un desafío de un tercer país, Marruecos, y queremos saber de qué lado está el principal partido de la oposición».

El líder de la oposición le ha respondido que «la deslealtad en política exterior es usted. Tiene que reaccionar y defender a España». A lo que Sánchez : «El problema es que la derecha no acepta que la izquierda gobierne».

Mientras tanto la policía marroquí ha cerrado el paso fronterizo de Tarajal e interrumpe así el éxodo migratorio hacia la ciudad española de Ceuta.

Las personas que estaban concentradas frente al Tarajal, aprovechando cualquier distracción policial o cualquier oportunidad para pasar la frontera, están emprendiendo el camino de vuelta, al convencerse de que los accesos están cerrados.

El flujo de entradas por la playa de Tarajal quedó interrumpido, aunque todavía hay personas al otro lado de la frontera tratando de llegar a Ceuta.

Cortesía de RT y Sputnik

Te podría interesar

España enfrenta crisis migratoria con más de 6.000 marroquíes llegados a Ceuta