VIDEO: Julio César Rodríguez repasó a Diego Schalper por manipular la información para justificar el no subir los impuestos a los súper ricos

Durante la emisión del Matinal de CHV, los animadores del programa, los periodistas Julio Cesar Rodríguez y Montserrat Álvarez, pusieron en discusión el tema del «impuesto a los súper ricos» y el «royalty Minero» que actualmente se discute en el Congreso, como una manera de que el Estado recaude fondos para ir en ayuda de millones de familia que hoy viven complejos momentos debido en gran parte a la cruda pandemia que enfrenta el mundo y particularmente hoy el país que presenta las peores cifras de contagio y muerte desde que ésta iniciara.

Durante la discusión, el periodista Julio César Rodríguez puso el caso de lo que se discute hoy en Estados Unidos, donde incluso el empresario Jeff Bezos (actualmente el hombre más rico del mundo según la Revista Forbes), y la Secretaria del Tesoro de dicho país, proponen subir un impuesto de 21 a 28% a las grandes fortunas, para ir en ayuda de la infraestructura del país. Rodríguez contrastó esto con el «buenisimo» del empresariado chileno, pero sin una estructura de alza significativa de impuesto.

Fue en ese momento que el Diputado de RN, Diego Schalper intervino y le dijo a Rodríguez: «No es cierto que se crea un impuesto en Estados Unidos, sino que lo que se está discutiendo es que se va a aumentar un poquito el impuesto corporativo, y esa discusión la podemos tener».

Fue el momento en que Rodríguez le replicó: «Del 21 al 28%, no es un poquito, es del 21 al 28%, no es un poquito. Porque usted se está negando a un 2,5% para los súper ricos, y eso es un poquito». Ahí el animador se ofuscó, y señaló: «No, es que tampoco estoy para que.. no sé si lo ofendieron, pero tampoco estoy para que usted… yo soy periodista, no puedo aceptar que usted a través de la palabra disfrace las cosas, porque no es así. Dije desde el principio subir el impuesto del 21 al 28%. Di la información tal cual es. No diga usted ‘subir un poquito el impuesto’ y que no se se creó un impuesto porque no es así».

Luego Schalper insistió, pero tratando de cambiar el foco: «Para que usted sepa, es que Chile es una de los países que después de las transferencias directas del Estado, menos baja su tasa de identificación de GINI, o sea, la desigualdad, antes de impuestos y después de las transferencias directas, es prácticamente la misma. Yo de verdad creo, que con la misma vehemencia que algunos dicen subamos los impuestos, yo no los veo con el mismo entusiasmo para hacer mas eficiente las transferencias directas del Estado, para bajar la cantidad de operadores políticos que hoy tiene el Estado financiado por todos los chilenos para seguir…»

Rodríguez vuelve a intervenir, y le replica a Schalper: «Hace una segunda trampa, ese indice no es, ese indice, es una segunda trampa, ese indice tiene que ver con la cantidad de impuesto también cómo se recauda, no solamente como se transfiere».

Schalper: No necesariamente…

Rodríguez: Sí señor. mire, esto lo estudié al revés y al derecho. Esto no es una opinión, es información.

