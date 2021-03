VIDEO: Raúl Sohr cuenta como René Cortázar lo echó de TVN por querer denunciar el grave daño de la empresa Pizarreño y el asbesto

En los últimos días, un fragmento de la intervención del destacado analista internacional, Raúl Sohr, en el lanzamiento del libro «Fibras grises de muerte: El silencio del mayor genocidio industrial en Chile«, en 2013, se ha vuelto a viralizar. Allí Sohr cuenta cómo llegó a descubrir la gravedad del uso del asbesto, cosa que ocurrió cuando vivía exiliado en Inglaterra, y cómo con el tiempo llegó a armar un proyecto para hablar sobre el tema y denunciarlo, ya que en Chile se ocupaba mucho ese material, particularmente, en materiales de construcción hechos por la empresa Pizarreño. Sin embargo, tras pasar por Bélgica y luego regresar a Chile, el proyecto no prosperó, esto debido a la censura que fue ejercida particularmente por un ejecutivo de TVN, identidad que terminó revelando en su intervención.

En el video, Sohr recuerda:

«Propuse hacer un programa sobre el asbesto. Pasé por Bélgica, Pizarreño es una filial de una empresa belga y allí me entrevisté con el gerente general de esta empresa». Ahí, Sohr preguntó:

«Oiga, ¿ustedes usan asbesto en Bélgica? -y le respondieron- «No, hace mucho tiempo que ya no lo usamos«.

«¿Y usted cree que la vida de los chilenos vale menos? Porque en Chile lo siguen usando. Me miró en forma muy severa y me dijo: Lo usamos en Chile porque la ley lo permite

Entonces, Sohr señala: «Cuando volví a Chile, inmediatamente me llamó el Director Ejecutivo de TVN y me preguntó: ¿Qué estuviste haciendo en Bélgica? ¡No, pero estuviste metido en una cosa del asbesto! Y claro, se me encendieron las luces rojas. Obviamente este gerente había llamado por teléfono a Pizarreño, Pizarreño había llamado al director ejecutivo. Ya querían saber qué es lo que venía».

Ahí, Sohr cuenta que la discusión duró varias horas, señalando: «Les voy a ahorrar la investigación, era el señor René Cortázar y culminó con mi salida de TVN», concluyó, no sin antes decir: «La señal era que el asbesto no era un tema abordable por los medios y que las consecuencias para quienes lo hicieran eran enormes», finalizó.

Ve el video completo: