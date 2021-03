Valentina Miranda, ex vocera de la Cones: “René Cortazar encubrió el genocidio del asbesto y no merece ser constituyente”

Polémicas fueron las declaraciones realizadas por René Cortázar (DC) en la revista Sábado de El Mercurio en la que, a propósito de su candidatura constituyente por el distrito 8, indicó tener nexos con la población de donde postula dado su ejercicio como Director Ejecutivo de TVN en los años ’90.

Esto, porque tras sus declaraciones fue dada a conocer una grave denuncia en su contra, referida al papel que habría desempeñado como director ejecutivo del canal estatal para ocultar una investigación periodística a la empresa Pizarreño y los efectos del asbesto en la población. Valentina Miranda, ex vocera de la CONES y candidata constituyente del PC por el mismo distrito que Cortázar, a través de un video en Twitter, difundió las declaraciones del reconocido periodista Raúl Sohr, quien acusa haber sido censurado en TVN por decisión de René Cortázar y a solicitud de la empresa Pizarreño.

”Nos parece impresentable que René Cortazar, quien aspira a representar a la comunidad de Maipú, que tanto ha sufrido y seguirá sufriendo producto del asbesto, haya participado en el encubrimiento del mayor genocidio industrial de la historia de Chile”, indicó Miranda.

Según indica el libro ”Fibras grises de muerte”, escrito por Constanza San Juan Standen y Tania Muñoz Cuevas, “Pizarreño ocupó asbesto en su proceso productivo de fabricación de materiales para la construcción (…) violando normas de emisión de contaminantes, normas de seguridad laboral y desestimando otras tantas recomendaciones del mundo de la medicina, ha contaminado y exterminado a centenares de trabajadores y vecinos de sus fábricas ubicadas en Maipú, Santiago y San Pedro de la Paz, en la región del Bío-Bío. La mayoría de estos trabajadores y vecinos contaminados por el asbesto de Pizarreño han contraído asbestosis o mesotelioma pleural maligno, enfermedades mortales, muy dolorosas y agresivas, y que no tienen otra causa que el asbesto”.

En el video difundido por Valentina Miranda, se observa a Raúl Sohr acusando a René Cortázar de censurar una relevante investigación periodística del programa “Informe Especial” en que se encontraba trabajando, la cual tenía por objetivo informar a la opinión pública del severo riesgo para la salud de los trabajadores y sus respectivas familias que implicaba el uso de asbesto en los procesos productivos de la empresa Pizarreño.

En la presentación. Sohr señaló que “el director ejecutivo me llama y dice esto no puede ir al aire… atacar el asbesto es hacerle un daño al país… esto duró una discusión de varias horas con el director ejecutivo de la época… el señor René Cortázar, y terminó con mi salida de TVN, a partir de ese momento todas las intervenciones que quise hacer me fueron vedadas… la señal era que el asbesto no era un tema abordable por los medios…”

Al respecto, Valentina Miranda afirmó que “nos parece impresentable que el ex ministro René Cortázar, quien aspira a representar a la comunidad de Maipú, que tanto ha sufrido y seguirá sufriendo producto del asbesto, haya participado en el encubrimiento del mayor genocidio industrial en la historia de Chile”.

”El año 2001 nuestro compañero Eduardo Miño tuvo que incendiarse frente a La Moneda para denunciar lo que René Cortazar ocultaba”, continuó la ex dirigenta de los estudiantes secundarios. Para finalizar, Miranda planteó que “la nueva constitución no se mancha” y llamó a ”evadir a los infelices de siempre”.