[VIDEO] Reforma Tributaria: La contundente respuesta de Marcel a periodista que le pidió una autocrítica

El rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados sigue causando coletazos en el mundo político. El proyecto, que buscaba aumentar la recaudación fiscal y financiar el resto de medidas sociales prometidas por el presidente Boric, tuvo un trámite legislativo superior a los ocho meses, pero finalmente no contó con los votos para ser aprobado. Tras la votación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, endureció su tono con la oposición y acusó de «ideologizados» a quienes votaron en contra.

«Comenzó la celebración en los partidos más a la derecha del espectro político. Estoy seguro de que van a celebrar quienes evaden impuestos y quienes asesoran a los contribuyentes para evadir impuestos, porque van a tener por lo menos un año completo más para poder seguir usando los mismos mecanismos de elusión tributaria», expresó Marcel a la salida del hemiciclo.

«Vamos a tener una celebración sin duda de quienes evaden impuestos y de quienes los asesoran. Vamos a tener seguramente también una celebración de los grandes capitales, que ya no van a estar afectos al impuesto al patrimonio (…) La ideología se impuso sobre el pragmatismo. La ideología se impuso sobre el diálogo», sentenció el jefe de la billetera fiscal.

El día después

Al día siguiente de la votación, Marcel fue consultado nuevamente sobre este tema y se le preguntó si tenía alguna autocrítica por el rol del Gobierno en la tramitación del proyecto. Sin embargo, el secretario de Estado fue firme en señalar que la responsabilidad de lo sucedido ayer recae únicamente en quienes votaron en contra.

«Yo creo que cuando uno habla de la autocrítica el problema que eso tiene es que, por muy riguroso que uno sea intelectualmente, se tiende a trasladar la responsabilidad por una votación no al que votó sino que a algún otro», señaló Marcel.

«La responsabilidad por lo que ocurrió ayer no es del Gobierno, porque el Gobierno no apretó el botón para votar rechazo a la idea de legislar: fueron los parlamentarios y parlamentarias que sí lo hicieron los que son responsables de esa decisión», agregó.

En ese sentido, Marcel apuntó a quienes no evaluaron el contenido del proyecto de ley y se dejaron llevar por sus impresiones personales. El ministro también aprovechó de repasar -indirectamente- a las diputadas que se restaron de la votación como un método de protesta por el altercado entre el ministro Ávila y la diputada Viviana Delgado:

«Es cierto que a veces hay determinadas circunstancias que influyen, pero yo creo que lo que la ciudadanía espera es que cuando un parlamentario o parlamentaria se enfrenta a una decisión o a una pregunta fundamental cómo esa, si legislar o no sobre una reforma tributaria, va a estar respondiendo esa pregunta, no va a estar preocupado de si qué es lo que dijo tal autoridad o si le pusieron mala cara o si no le gustó la barba que yo tenía ese día, sino que va a votar en función de la pregunta que se le está haciendo, y la pregunta es si usted cree que existe mérito para legislar en materia tributaria. Yo creo que eso es inescapable», señaló Marcel.

«En términos de responsabilidad es quien apretó el botón para rechazar la idea de legislar el que es responsable del resultado de esa votación», sentenció el ministro de Hacienda.