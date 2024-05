VIDEO | Sigue aquí el veredicto contra el excomandante Juan Miguel Fuente-Alba por lavado de activos

El excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa, Ana María Pinochet, llegaron durante la mañana de este lunes al Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, donde se dará lectura a la sentencia contra ambos imputados por el delito reiterado de lavado de activos.

Durante la llegada de Fuente-Alba a la audiencia, la prensa se acercó para hacerle preguntas respecto al proceso, a lo que el excomandante del Ejército respondió -de forma visiblemente ofuscada- que «nadie ha hablado de 3 mil millones en mi cuenta (…) Usted dice eso, porque usted no ha concurrido a escuchar todas las sesiones… usted se queda con una versión, o sea, se queda con la versión falaz y eso es irresponsable».

«Tengo la convicción que no he cometido ningún delito y, en consecuencia, vengo con toda tranquilidad a escuchar el veredicto del tribuna (…) Nunca he usado un peso del Ejército que haya entrado a mi patrimonio. Nunca», recalcó.

La Fiscalía Centro Norte ha solicitado 15 años de cárcel para Juan Miguel Fuente-Alba y 10 años de cárcel para su pareja.

