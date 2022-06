(Video) Trabajadora de Salcobrand denuncia sufrir acoso y presiones de parte de la empresa para firmar un nuevo contrato abusivo

Una nueva denuncia pública realizaron los trabajadores de Farmacias Salcobrand debido a la presunta ilegalidad que la empresa estaría cometiendo al realizar modificaciones de los contratos y obligando a los empleados a aceptar nuevas condiciones laborales bajo amenaza de despido.

En esta oportunidad, El Ciudadano tuvo acceso al testimonio de Purísima Contreras, trabajadora de Salcobrand, quien reveló que sufre a diario presiones indebidas de parte de la empresa, para firmar un nuevo contrato abusivo.

Conterras señala que ha sido víctima de acoso laboral, y que ha visto perjudicada gravemente su salud física y mental.

Salcobrand dice «preocuparse por el bienestar de las personas», pero maltrata a sus trabajadores y estimula estrategias de venta que perjudican a los consumidores, fomentando la venta de productos de alto costo o productos que el cliente-paciente, realmente, no necesita, indicó.

Cabe recordar que a través de la campaña “No te aproveches Salcobrand”, los trabajadores de la red de farmacias revelaron los resultados de una encuesta realizada a 1.117 empleados de la empresa, la que arrojó que un 70% de los encuestados dijo no sentirse a gusto trabajando para la cadena ya que no se valora ni respeta su labor.

“Más del 40% denuncia, además, ser víctima de acoso para firmar nuevos contratos, sin acuerdo con los trabajadores, imponiendo condiciones laborales abusivas” reveló el estudio, citado por Radio U de Chile.

Los trabajadores destacaron que aunque el 75% de a fuerza laborl de la empresa está compuesta por mujeres, sus políticas van en desmedro y desincentivan el trabajo femenino.

Al respecto, señalaron que tanto el directorio, como la plana de la alta dirección de Salcobrand,» no cuenta con ninguna mujer que represente los intereses del género”.

Según el estudio, actualmente, más de 500 mujeres que trabajan en Salcobrand, se encuentran con licencia médica, a causa del maltrato al que son sometidas.

Otro punto que critican es el uso de “publicidad engañosa, mediante el eslogan de la empresa ´tu bienestar nos inspira´, cuando el objetivo de Farmacias Salcobrand es incrementar las ventas a toda costa, llegando incluso al punto de exigirle a los trabajadores cumplir con altas metas para complementar su renta variable, cuyo sueldo base equivale al sueldo mínimo, práctica que se asemeja a las ‘canelas’ estrictamente prohibidas en la Ley de Fármacos 1”.

«¿Por qué esta empresa no valora a las mujeres, por qué no valora a sus trabajadores, que siempre han dado todo por la su trabajo, por qué los humilla ofreciéndoles un 30% de su indemnización, por qué los obliga a firmar contratos abusivos, por qué los acosa si no acceden, cambiándolos una y otra vez de sucursal, por qué los fuerza a alcanzar metas de venta exageradas, ¿acaso no se han enriquecido lo suficiente?”, dijo Georgina Carrasco, dirigenta del Sindicato N°2 de Salcobrand, citada por Radio U de Chile, en declaraciones recientes.

Planteó si los clientes concurren a la cadena de farmacias porque están enfermos, los trabajadores lo están aún más con las condiciones que impone la empresa.

La campaña «No te aproveches Salcobrand», cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales como Uni Global. También, cuentan con el respaldo total de los sindicatos más grandes del retail nacional, Conatracops, organizaciones sociales, el Colectivo Feminista 8 de Marzo, agrupaciones de consumidores, y el interés de varios políticos en el Senado y Cámara de Diputados.