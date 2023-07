Video viral: Pincoya se «comunica» con espíritu de Tina Turner en Gran Hermano para pedirle disculpas

Jennifer Galvarini, mejor conocida como La Pincoya, es una de las integrantes del reality Gran Hermano Chile, que más ha protagonizado momentos divertidos dentro del reality show, y en esta ocasión se hizo viral en las redes el momento en el que supuestamente se había comunicado con el espíritu de la cantante Tina Turner, fallecida el pasado 24 de mayo a los 83 años.

La hilarante situación se produjo luego de que durante la última fiesta temática del programa de CHV celebrada el viernes, los jugadores debían personificar “ídolos de la música”. A la oriunda de Chiloé le tocó encarnar a la artista estadounidense, lo cual no fue de su agrado.

“Yo me quiero lucir igual que todas. Todas las veces es la misma huev…”, expresó a sus compañeras Constanza y Trinidad, para luego dirigirse al confesionario para manifestar su molestia a Gran Hermano.

“Siento que no hay igualdad para todos y estoy molesta. Siento que la ropa que me han pasado siempre es la más fea de toda la fiesta, me dejan en un rincón. Y la música que me colocaron: fome, no quise bailarla ni cantarla porque no conocía a la cantante”, afirmó, al tiempo que indicó que se quería ir porque sentía discriminada por la producción del show.

Ante el reclamo, Gan Hermano le respondió “Elegimos a Tina Turner para ti porque es una de las más grandes de la historia de la música”.

Pincoya se disculpa con Tina Turner

Sin embargo, la situación se hizo más entretenida cuando la chilota comenzó a comunicarse con el espíritu de Turner para expresarle sus disculpas.

“Disculpa Tina Turner, si me estás viendo del más allá. Un beso en tu trompa para ti, tú sabes que tengo conexión con los espíritus (…) No quise interpretarte porque no te conozco, a mí me gusta la pachanga y tú como artista debes entender que todo el mundo tiene que quedarte. Te pido disculpas si no te interpreté”, afirmó.

Posteriormente, se trasladó hasta su habitación para seguir demostrando su supuesta capacidad de comunicarse con el mundo de los espíritus y limar asperezas con la intéprete de What’s Love Got To Do With It y The Best.

“Pu… sorry, lo siento, pero no sabía quién eras po’. ¿Me puedes mostrar quién eres? Por favor”, expresó.

“Eras de color. Y bien buena moza eres, pero yo no me parezco a ti. Obvio que no”, añadió Pincoya durante su comunicación con el espíritu de Turner.

La video de la hilarante situación protagonizada por Galvarini se difundió a través de Twitter, ubicándose como tendencia en la red social, donde los usuarios plasmaron un mar de comentarios y divertidos memes.

Pincoya: “bueno, disculpa tina turner si me estás viendo del más allá, un beso en tu trompa para ti” #GranhermanoCHV pic.twitter.com/PL6ltmDWY3 — Catalina (@Catalinabel3n) July 24, 2023

Ya mucha pelea hoy …

Pero no olvidemos que lo mejor fue la disculpas de Pincoya a Tina Turner jajajajajja#GranHermanoChile #GranhermanoCHV pic.twitter.com/JkZOHEYhaF July 24, 2023

La Pincoya se disculpo directamente con Tina Turner quien soy yo para juzgarla???? #GranhermanoCHV pic.twitter.com/4Ocky5WcxW — Agú 🌷 (@Gayane_Mello) July 24, 2023

La soa tina turner llegando a abrazar a la pincoya después de las tremendas disculpas que le pidio#GranhermanoCHV pic.twitter.com/0FyB0GNdzi — ayline (@contigokeniaa) July 24, 2023

#GranHermanoCHV la finaita tina turner indignada con el desaire de la pincoya pic.twitter.com/MyCpX1qG6f — Merelulo🏳️‍🌈🌳 (@donmerelo) July 24, 2023

