Vocero de la No+AFP: «La PGU es un respirador artificial de este modelo económico»

Luis Mesina, vocero del movimiento No+AFP, se refirió este jueves a la Pensión Garantizada Universal (PGU) y valoró de forma positiva que se tomara una medida para ayudar a los adultos mayores; no obstante; es necesario buscar mecanismos para una solución real al problema de pensiones.

Cabe recordar que, el pasado martes; la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el Presupuesto 2023, de los cuales, el 60% del gasto público será para financiar la Pensión Garantizada Universal.

En entrevista con Resumen, Mesina señaló que la propuesta presenta dos aspectos positivos. El primero, revalidar la función pública del IPS, que es el único instituto previsional público que existe en Chile que se encarga de pagar pensiones, y la intención de querer aumentar el monto de la PGU y su cobertura.

No obstante, recalcó que el monto será insuficiente, si se desea mantener en el tiempo.

«No se puede esperar hasta el 2026 para llegar a los 250.000 pesos, sino que es algo que debe aumentar ahora», señaló.

«Nosotros como movimiento tenemos una propuesta para solucionar esta problemática, no obstante, los parlamentarios no tienen la voluntad para dialogar en torno a ideas transformadoras, pues, la propuesta del Gobierno no deja de dotar de capital a los privados», explicó el vocero del movimiento No + AFP.

Ante este hecho, el vocero manifestó que, a la larga, se convertirá en un motor para la especulación.

Al aumentar el saldo de la PGU de manera gradual en un periodo tan extenso, señaló; finalmente no significará un beneficio palpable, considerando la constante alza en el costo de la vida, versus los bajísimos salarios y las pensiones de miseria.

Con respecto al aumento de las pensiones a 250.000 pesos; Mesina manifestó que esto solo apunta a no aumentar los impuestos a los super ricos.

«Los pobres van a seguir financiando a los pobres y manteniendo un modelo que sigue operando bajo la lógica de la capitalización individual», expresó Mesina.

«Me parece sumamente inmoral que la derecha en términos concretos busque transferir el salario de los trabajadores al financiamiento del mercado capital y no se termina con la propuesta que ha presentado el gobierno (…) Si bien es cierto que se avanza en fortalecer el organismo público como el Instituto de Previsión Social (IPS), hecho relevante en el marco del debate donde se ha satanizado todo lo público, haciendo creer que lo privado es lo viable», añadió.