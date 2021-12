Votos desde movimientos sociales disidentes marcarán la diferencia en elección presidencial para frenar al neofascismo

Hasta el 4 de diciembre se publicaron encuestas. Hasta esa fecha, Activa, Cadem, Criteria, Feedback y DataInfluye han dado por ganador al candidato de Apruebo Dignidad, el frente amplista, Gabriel Boric, algunas con relativa ventaja. La encuesta Black & White ha mostrado un “empate técnico”.

Algunos medios comerciales ligados al poder económico y político, el mismo que ha mantenido un amplio intervencionismo del aparato público para sus intereses, ha hecho circular por estos días, en forma “subterránea”, supuestos sondeos sobre “empates técnicos” o “leves ventajas” del candidato pinochetista, José Antonio Kast.

El último sondeo “no oficial” de una encuestadora, fue la de CADEM, quien, al 10 de diciembre, hacía entender que el candidato de Apruebo Dignidad superaba al candidato de la derecha por un 52 a 48 %.

Antes del cierre oficial de las publicaciones de encuestas, Activa Research de Pulso ciudadano daba un 57,1 % a Boric y a Kast 40,1%. Por su parte, Black & White, daba un 51 % para Boric y un 49 % para Kast. Criteria, un 54 % a Boric y un 46 % a Kast. Feedback, daba a Boric un 53% contra 47% del abanderado republicano. DataInfluye daba a Boric un 54% y Kast 41%. Cadem también daba ventaja a Boric (53 a 47) que más o menos se ratificó en su sondeo no oficial posterior (52 a 48).

La mayoría de estas encuestas, han tenido como variables la distribución de votos de acuerdo a criterios de la primera vuelta y la desviación de votos de los candidatos presidenciales derrotados, en particular los concentrados por Parisi. Hoy, sectores del poder político económico intentan demostrar un “virtual empate técnico”.

LOS VOTOS DE LA DISIDENCIA MARCARÁN LA DIFERENCIA

La candidatura de Gabriel Boric, configurada en la “social democracia”, definida así incluso por el ex ministro de Bachelet, el operador político José Antonio Viera Gallo (PS), indicaba en una entrevista: “El programa de Boric es socialdemócrata, pero el problema es su nivel de gradualidad”.

Boric ha ratificado esa postura social demócrata, cuyo frente político ha resaltado los apoyos de sectores de la ex concertación, incluyendo a la ex presidenta Michelle Bachelet o Ricardo Lagos. Este último, lejos de toda autocrítica sobre las responsabilidades de la Concertación en los conflictos sociales del País, ha señalado en una entrevista al diario El País de España,: «La extrema izquierda era la mejor propagandista para llevar votos al señor Kast«.

Una variable no considerada, ya que la imagen de gobernabilidad de la candidatura Boric, ha estado concentrada en la ex concertación (quienes tienen un deber moral de asumir una posición democrática) y la distribución de votos Parisi, sin embargo, son los votos disidentes de los movimientos y luchas sociales, que se restaron de la primera vuelta electoral que al parecer, marcarán la tendencia.

Víctor Chanfreau , ex vocero de la Aces en 2019, señaló: “Hoy, los argumentos sobran, hemos visto los comunicados de las organizaciones sociales, reflexiones personales y colectivos de lo necesario de frenar a Kast y votaré por Boric en esta segunda vuelta, aunque no tenga ninguna coincidencia con el Frente Amplio y su proyecto, pero en esta situación no me pierdo. Voy a ir a votar por primera vez (…) seguiré exigiendo libertad, justicia y reparación y seguiremos articulándonos, y seguiremos peleando, seguiremos luchando porque es la única forma que tenemos los pueblos para conseguir dignidad”.

Agregó: “Nunca he sido parte de la institucionalidad y no seré parte de esta, pero si me convocaré a votar, porque debemos cerrarle todos los espacios a Kast y a la ultra derecha y aunque la lucha contra esos sectores no comienza ni termina el 19 de diciembre, es importante que ese día nos manifestemos”.

La escritora Victoria Aldunate Morales , del movimiento feminista antirracista y lésbico por la diversidad sexual, en la conclusión de uno de sus escritos, ha señalado: “La votación contra una derecha que suena como todo el tiempo jalada, no será por la iluminación de Boric. No”.

También, en un reciente escrito: Del “peor es nada” al “mal menor”, escribió: “Independiente del oportunista llamando a votar por el mal menor “contra el fascismo”, reflexiono sobre el triunfalismo izquierdista negacionista de la realidad: No hemos despertado, seguimos en un país que se siente clase media y occidental blanco, azotado por el estigma sentido del racismo, con millones de personas reventadas en pasta base y alcohol barato. No estamos en un “nuevo chile”, es el mismo de larga data, en un continuum de recolonización, con casi 40 años de neoliberalismo y, como siempre en coyunturas eleccionarias, con la disyuntiva del peor es nada… Acá, la desesperanza aprendida es una historia colectiva”.

La escritora resaltó en una de sus publicaciones lo relatado por María José, en conversatorios feministas: “Creo que es muy importante destacar una -cada vez más baja- participación electoral y la incapacidad de “Apruebo Dignidad” de leer la realidad. Incluso llegaron a pensar que ganaban en primera vuelta cuando solo sacaron los votos de sus primarias; está también, la casi desaparición de la Concertación, el fenómeno Parisi (el individualismo anti sistema), y el enorme avance mediático del pinochetismo más brutal en la figura de Kast. Una izquierda y oposición que se leen como si fueran parte del “Estallido” y del “Apruebo”, con muy poco sentido de realidad. Y pienso que el avance ultraderechista, es efectivamente una amenaza a la vida de muchxs”.