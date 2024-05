Xi y Putin trazan camino para fortalecimiento de lazos

Por Xinhua

El presidente chino, Xi Jinping, sostuvo el jueves 16 de mayo en Beijing conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien realizó una visita de Estado a China.

Los dos líderes llevaron a cabo una revisión integral de la exitosa experiencia en el desarrollo de la relación China-Rusia, y sostuvieron un intercambio en profundidad de puntos de vista sobre la relación y sobre los principales asuntos internacionales y regionales de interés mutuo, trazando el camino a seguir para la cooperación sino-rusa en todos los ámbitos.

UN BUEN EJEMPLO DE RELACIONES ENTRE GRANDES PAÍSES

Xi destacó que este año se conmemora el 75º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Rusia. En los últimos tres cuartos de siglo, la relación entre China y Rusia ha crecido de forma constante a pesar de los altibajos, y ha resistido la prueba del cambiante panorama internacional. La relación se ha convertido en un buen ejemplo de trato mutuo con respeto y franqueza y de la búsqueda de la amistad y el beneficio mutuo entre grandes países y naciones vecinas.

El desarrollo constante de las relaciones entre China y Rusia no solo coincide con el interés fundamental de los dos países y pueblos, sino que también conduce a la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región y del mundo en general, afirmó Xi.

La conclusión más importante que se ha extraído de los 75 años de historia de las relaciones entre China y Rusia es que dos grandes países vecinos siempre deben promover los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, respetarse mutuamente en pie de igualdad, confiar entre sí, dar cabida a las preocupaciones de cada uno, y realmente proporcionar asistencia mutua para el desarrollo y la revitalización de ambas partes, señaló Xi, para luego añadir que esta no es solo la manera correcta para que China y Rusia se lleven bien, sino también la dirección que deben seguir las relaciones entre los grandes países en el siglo XXI.

A su vez, Putin expresó su agrado por visitar China de nuevo después de jurar como presidente ruso para un nuevo mandato. Tras señalar que el presidente Xi también realizó una visita de Estado a Rusia en marzo del año pasado poco después de su reelección como presidente de China, Putin dijo que es una tradición amistosa entre los dos países, lo que demuestra que ambas partes conceden gran importancia a la mejora de la asociación estratégica integral de coordinación Rusia-China para la nueva era.

El desarrollo de las relaciones ruso-chinas no es una cuestión de conveniencia ni está dirigido a terceros, afirmó Putin, y añadió que este beneficia a la estabilidad estratégica internacional.

Li Ziguo, director del Departamento de Estudios Europeos y de Asia Central del Instituto de Estudios Internacionales de China, dijo que, como grandes países, China y Rusia han estado adhiriendo a los principios de no alianza, no confrontación y no apuntar a ningún tercero, y han encontrado la forma correcta de llevarse bien, superando la mentalidad obsoleta de que los principales países están destinados a diferir en cuanto a sus intereses e inevitablemente se convierten en competidores.

COMPROMISO CON COOPERACIÓN DE GANANCIA COMPARTIDA

Xi afirmó que con esfuerzos concertados de ambas partes, las relaciones entre China y Rusia han venido avanzando de manera constante, con una coordinación estratégica integral reforzada y una mayor cooperación en economía y comercio, inversión, energía e intercambios entre personas, a nivel de regiones y en otros terrenos. Esto ha contribuido positivamente a mantener la estabilidad estratégica global y a promover una mayor democracia en las relaciones internacionales.

Las dos partes deben tomar el 75º aniversario de los lazos diplomáticos como un nuevo punto de partida, seguir sinergizando las estrategias de desarrollo y seguir enriqueciendo la cooperación bilateral, con el fin de traer mayores beneficios a los dos países y a sus pueblos, dijo.

El año pasado, el comercio bilateral superó los 240.000 millones de dólares, casi 2,7 veces el monto de hace una década. Este es un buen indicador de la cooperación integral de beneficio mutuo que continúa profundizándose entre los dos países.

«Los productos chinos son reconocidos por su buena calidad, amplia variedad y precios competitivos. En los últimos años, nuestra empresa ha mantenido una buena cooperación con decenas de proveedores chinos, y el volumen de comercio ha aumentado año tras año», dijo Dmitry Pismennyy, un empresario ruso dedicado al comercio exterior en la municipalidad suroccidental china de Chongqing.

Los dos presidentes han fijado los años 2024 y 2025 como Años de la Cultura China-Rusia, han propuesto una serie de actividades culturales populares y cercanas al corazón de la gente, y han fomentado interacciones más estrechas entre diversos sectores y a nivel de regiones, con el fin de mejorar el entendimiento mutuo y la afinidad entre ambos pueblos.

Putin dijo que los mecanismos de cooperación intergubernamental entre Rusia y China están funcionando de forma adecuada, y que la cooperación bilateral en áreas como economía, comercio, agricultura, industria, energía y conectividad ha crecido constantemente. Señaló también que la firma de una serie de documentos de cooperación demuestra que las dos partes están comprometidas con profundizar aún más la cooperación de ganancia compartida.

Rusia está dispuesta a trabajar con China para implementar el plan de desarrollo pre-2030 sobre la cooperación económica entre las dos partes, organizar bien las actividades para los Años de la Cultura Rusia-China, y buscar una mayor sinergia entre la Unión Económica Euroasiática y la Iniciativa de la Franja y la Ruta, aseguró Putin, y agregó que el próximo año, Rusia y China llevarán a cabo eventos para celebrar el 80º aniversario de la victoria en la Guerra Mundial Antifascista.

SALVAGUARDAR EL SISTEMA INTERNACIONAL CENTRADO EN LA ONU

China y Rusia están comprometidas con la coordinación estratégica como pilar de las relaciones, y dirigen la gobernanza global en la dirección correcta, dijo Xi en la reunión que sostuvo con la prensa junto con Putin.

Los dos países están firmemente comprometidos con la salvaguarda del sistema internacional centrado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en el orden internacional apuntalado por el derecho internacional. Ambos se mantienen en una coordinación y una colaboración estrechas en plataformas multilaterales como la ONU, el foro APEC y el G20, y avanzan en la multipolaridad y la globalización económica en el espíritu del verdadero multilateralismo, sostuvo.

Con Rusia presidiendo el grupo BRICS este año y China asumiendo la presidencia de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) a finales de este año, las dos partes apoyarán sus respectivas presidencias mutuamente, construirán una asociación de alta calidad que sea más integral, estrecha, práctica e inclusiva, y construirán la unidad y la solidez del Sur Global, agregó.

China y Rusia están comprometidas con la equidad y la justicia como el propósito de las relaciones, y dedicadas a la resolución política de los asuntos candentes, dijo el mandatario chino.

Por su parte, Putin dijo que Rusia y China han mantenido una coordinación estrecha en la esfera internacional y están comprometidas conjuntamente con la promoción del establecimiento de un orden mundial multipolar más democrático. Los dos lados están dispuestos a continuar fortaleciendo la cooperación en marcos como el grupo BRICS y la OCS, así como la comunicación sobre los principales asuntos regionales e internacionales, con el fin de promover la paz y el desarrollo regional y mundial.

Li Yongquan, director de la Asociación China para Estudios de Rusia, Europa Oriental y Asia Central, señaló que, frente a los numerosos retos en la gobernanza global, un desarrollo saludable de las relaciones China-Rusia y su cooperación en el marco de mecanismos como el grupo BRICS y la OCS son cruciales para mantener la estabilidad regional e internacional, así como para mejorar la gobernanza global.

Al término de las conversaciones, Xi y Putin firmaron y emitieron el Comunicado Conjunto de la República Popular China y la Federación de Rusia sobre la Profundización de la Asociación Estratégica Integral de Coordinación para la Nueva Era con ocasión del 75º Aniversario del Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas China-Rusia, y presenciaron la firma de numerosos documentos de cooperación bilateral.

Fuente: Xinhua

