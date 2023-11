“Yo quería una que nos una y no una que nos odia”: Las críticas al discurso de Beatriz Hevia y a la propuesta constitucional

La entrega de la propuesta constitucional y la convocatoria al plebiscito

“No se requiere más para decir, con todas sus palabras, que esta propuesta fue escrito solo por algunos y para algunos…Yo quería #UnaQueNosUna y no #UnaQueNosOdia”. Andrés Sepúlveda

Durante la última sesión plenaria realizada, este martes, en el salón de honor del Congreso Nacional, sede Santiago, se reunieron más de 300 personas, entre ellas, las máximas autoridades del Poder Legislativo, Judicial y órganos autónomos, ocasión en que el Consejo Constitucional, que tuvo una amplia mayoría de las derechas chilenas, encabezadas por republicanos, hizo entrega oficial del cuestionado nuevo texto constitucional.

Durante la ceremonia, el presidente Gabriel Boric, de manos de quien encabezó el Consejo Constitucional, la republicana Beatriz Hevia, recibió la propuesta de texto constitucional, junto a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá y el ministro Segpres, Álvaro Elizalde, quienes firmaron un decreto que convoca a Plebiscito Nacional este 17 de diciembre.

En la ocasión el Presidente recalcó que “nuestra principal responsabilidad como Gobierno y la mía, en particular, como Presidente de la República y de todos los chilenos y chilenas es que la ciudadanía pueda expresarse con plena libertad en el plebiscito del 17 de diciembre”.

“Ello implica generar las condiciones de un proceso electoral que sea inobjetable y expedito, como es nuestra tradición democrática de la cual estamos profundamente orgullosos. Y, a la vez, que nuestros compatriotas cuenten con la información necesaria para poder tomar una decisión seria y responsable, pensando siempre en lo mejor para nuestra patria compartida”, agregó.

Críticas a la propuesta constitucional y al discurso de Beatriz Hevia

“Así, la derecha chilena (en todas sus versiones) habrá cometido el error histórico de dejar pasar la oportunidad para lograr un consenso sobre las reglas del juego, en una Carta Fundamental que le haga sentido al conjunto del país para lograr estabilidad y gobernabilidad. En cambio, una vez más, ha preferido esconder los problemas bajo la alfombra, bajo un diseño cortoplacista, y mirando sus propios intereses de acumulación de poder. En algún momento, estos problemas volverán a aflorar. Y, en este escenario, la pregunta que se formulan millones de chilenos y chilenas es qué hacer el próximo 17 de diciembre”, escribe así el senador Francisco Huenchumilla en una columna en Radio UChile con respecto a la propuesta del texto constitucional.

También indicó el senador: “Este segundo proceso constitucional no logró superar los ripios que sepultaron el primero de los procesos – salvo, probablemente, por el empleo de las normas de señorito y buenas maneras aprendidas en el Manual de Carreño, propias de nuestra clase alta, y de los siúticos que abundan por esos alrededores– en cuanto a creerse el cuento de que el sentido de su mandato era plasmar su propia visión e ideas, acerca de cómo organizar el Estado y distribuir el poder”.

En el marco de la ceremonia de la entrega oficial del texto constitucional, las palabras de Beatriz Hevia no pasaron inadvertidas y se llenaron de críticas. En parte de su discurso, señaló:, «más allá de cualquier diferencia política, es urgente entender (…) que los verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos, los de trabajo, anhelan con esperanza, quizás sin saberlo, que se cierre este proceso constitucional».

El profesor, analista y abogado especialista en derecho penal, Andrés Sepúlveda, hizo sus descargos en redes sociales, luego del discurso de la republicana:

“No se requiere más para decir, con todas sus palabras, que esta propuesta fue escrito solo por algunos y para algunos…Yo quería #UnaQueNosUna y no #UnaQueNosOdia”.

Yo quería #UnaQueNosUna y no #UnaQueNosOdia.



😔



Recuerda seguirme. Estaremos haciendo todos los días análisis de la propuesta constitucional. November 7, 2023

También indicó. “Comenzar parafraseando un discurso de odio, dirigido a los «verdaderos chilenos» (los pelucones) triunfadores de la Guerra Civil de 1830 es un profundo error (por decirlo suavemente). Lo hace aplaudiendo la constitución portaliana que nos tuvo 10 años en Estado de sitio en sus inicios, que nos recondujo a una guerra civil en 1891 y a una crisis institucional de 25 años”.

Comenzar parafraseando un discurso de odio, dirigido a los "verdaderos chilenos" (los pelucones) triunfadores de la Guerra Civil de 1830 es un profundo error (por decirlo suavemente). Lo hace aplaudiendo la constitución portaliana que nos tuvo 10 años en Estado de sitio en sus… pic.twitter.com/QTLFSW3BfZ — Andrés Sepúlveda J. (@AndresSepCL) November 7, 2023

El consejero de Convergencia Social, Yerko Ljubetic, dijo a Radio Universidad de Chile, que “yo lamento que la presidenta del Consejo haya utilizado ese espacio para poner las ideas que representan a su sector y, para dar más contexto, que no es el que nosotros conocemos. Esta no es una propuesta que concite unidad y que se haga cargo de los problemas de las chilenos y los chilenos”.

Asimismo, la consejera del Partido Comunista, Karen Araya, señaló al medio radial que: “hoy día lo que tiene que cumplir el Gobierno y el Presidente Gabriel Boric es el rol de informar a la ciudadanía, a mí me parece que eso es lo que tiene que hacer no solamente el Mandatario, sino también los ministros y las ministras, ese es el rol que debe cumplir el Gobierno de Chile. Por lo tanto, a mí me parece irresponsable, me parece que es una pasada de cuenta, ellos han utilizado el revanchismo para escribir el texto constitucional, pero también para terminar esta ceremonia”.

Seguir leyendo más…