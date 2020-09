Activistas de todo el planeta conmemoraron la «Jornada Mundial por el Fin del Especismo»

El sábado 29 de agosto de 2020 fue el sexto año consecutivo en que activistas de todo el planeta se movilizaron en la denominada Jornada Mundial por el Fin del Especismo. Esta vez, la ONG internacional Sinergia Animal, presente en Chile, se unió a la iniciativa para explicar algunas cosas sobre las nociones de «especismo», «antiespecismo» y «veganismo», ideas que pueden sonar nuevas para muchos.

¿Antiespecismo y veganismo?

Si bien la palabra “especismo” fue acuñada a principios de los años 70 por el psicólogo inglés Richard Ryder, para referirse a la discriminación que los seres humanos suelen hacer con las demás especies animales, el concepto se hizo conocido gracias al libro “Liberación Animal”, del filósofo australiano Peter Singer. En ese sentido, el especismo describe la relación injusta que los seres humanos mantienen con los demás animales, desde usar sus pieles para vestir, sacrificarlos para alimento, encerrarlos para entretenimiento o experimentación, basados en supuestos tales como que los animales no sienten, no pueden hablar, no tienen consciencia, etc.

Desde mediados de los años 70, el antiespecismo se ha posicionado a nivel global como una posición ética, filosófica y política que busca terminar con las prácticas que dañan a los animales. “El término antiespecismo puede sonar extraño, pero es sólo un llamado de compasión real y verdadera justicia hacia los animales no humanos. Nuestro movimiento propone que las personas dejen de dañar a los animales en su vida cotidiana, cuando comen, visten, etc.”, explica Diamela Covarrubias, coordinadora de Sinergia Animal en Chile.

Quienes apoyan esta filosofía están también detrás de la explosión del llamado “movimiento vegano”. El año pasado, la reconocida revista Forbes declaró el 2019 como “The Year of the Vegan”, dada la alta popularidad del veganismo, por la importante influencia de los “millennials”.

“Nuestras sociedades están ignorando los descubrimientos científicos que prueban que los animales son seres sintientes, que tienen emociones e intereses en vivir sus vidas libres de dolor y sufrimiento y que desarrollan relaciones entre su especie y con otras especies”, agrega Diamela Covarrubias.

En este punto, desde Sinergia Animal señalan que varios estudios han probado que las vacas tienen pares con quienes prefieren estar, lo que sugiere que tienen mejores «amigos». También demuestran afecto hacia otras, pastando juntas y lamiéndose mutuamente. Cuando están en un gran rebaño, ellas pasan más de la mitad del tiempo cerca de sus «mejores amigas».

Asimismo, otro estudio reveló que los cerdos pueden jugar, e incluso participar en juegos complejos, tanto con miembros de su misma especie como de otras, o con objetos. Ellos pueden corretear, saltar, patear, correr, caer y mover la cabeza mientras juegan, tal como hacen los niños humanos, o a veces los adultos, sólo por diversión.

En esta línea, uno de los estudios más relevantes y pioneros sobre el tema, La Declaración sobre la Consciencia de Cambridge (2012), concluye que los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y aves, y muchos otros animales, entre las que se encuentran los pulpos, poseen estructuras cerebrales para la consciencia.

Si bien ciencias como la etología y la neurobiología han tenido importantes descubrimientos durante los últimos años, todavía queda mucho por comprender acerca de los funcionamientos conductuales, cerebrales y fisiológicos de los animales no humanos.

Por eso, agrega Diamela Covarrubias, “lo importante aquí es que tenemos que dejar de lado nuestra perspectiva antropocéntrica en nuestra relación con los animales y entender que el hecho de que no actúen o se comuniquen como lo hace Homo sapiens, no significa que deberíamos explotarlos por cualquier motivo».

Protesta contra el especismo en Europa.

Desafío Vegano

Con tal de promover una alimentación vegana en Chile, la ONG Sinergia Animal lanzó una iniciativa llamada Desafío 21 Días Veg (www.desafio21diasveg.com): “Queremos invitar a todos los chilenos y chilenas a probar una dieta basada en plantas por 21 días, al menos. Creemos que dejar de comer carne, huevos y leches animales es el primer paso para llevar la compasión y el respeto hacia las demás especies animales a la práctica. Los resultados son prometedores, y muchas personas deciden mantener esta forma de vida después de estos desafíos», afirma Diamela Covarrubias, quien cuenta que sólo en el primer año, más de 19.000 personas se han unido a este desafío en América Latina.