Mujer heroica rescata a cóndor atropellado evitando asfixia mortal

Una mujer salvó a un cóndor en la ruta entre El Calafate y Río Gallegos, Argentina, luego de que chocara con un motociclista. Silvia Zuarez, la rescatista, compartió el incidente en redes sociales, explicando que el ave intentaba volar cuando colisionó con la persona que iba en moto. Al percatarse de que el cóndor tenía problemas respiratorios debido a un atragantamiento con comida, Zuarez realizó maniobras para despejar sus vías respiratorias.

Zuarez, oriunda de Saladas, Corrientes, y actualmente docente en Río Gallegos, describió en un video cómo ayudó al cóndor a expulsar la comida, permitiéndole alzar vuelo minutos después. El incidente ocurrió a 30 kilómetros de El Calafate, mientras Zuarez se dirigía en automóvil para asistir al motoviajero varado. La rescatista, recientemente graduada en Seguridad e Higiene Laboral, inicialmente se preocupó por la posible agresividad del cóndor, pero actuó rápidamente al detener el motoviajero el tránsito.

La mujer agregó que no había vivido una experiencia similar y que «en principio me preocupó que el cóndor se pusiera agresivo, pero no había tiempo que perder».

Una vez liberado, el cóndor andino, al recobrar la capacidad respiratoria, desplegó sus alas y se elevó en vuelo. Para Zuarez, la experiencia fue «increíble».

