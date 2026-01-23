¡Celebra los 25 años de ConComics en San Antonio!

La ConComics 2026 llega con una edición histórica. Este año se cumplen 25 años desde que un grupo de estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso dio vida a la que hoy es la Convención de Cómics y Juegos de Fantasía más antigua de Chile.



El evento, que se ha transformado en un pilar fundamental de la cultura pop y el noveno arte en el país, se llevará a cabo los días viernes 30 y sábado 31 de enero de 2026 en su casa tradicional: el Centro Cultural San Antonio (CCSA).

Un cuarto de siglo impulsando la historieta nacional

Lo que comenzó como una iniciativa audaz es hoy un referente nacional. Para el profesor sanantonino Eduardo Barraza, organizador y fundador de la ConComics, el propósito sigue intacto:

“El objetivo fundamental y que nos mantiene vigentes es mostrar y enseñar las diferentes aristas del mundo del cómic”, señaló Barraza.

A lo largo de su historia, el evento ha evolucionado para integrar diversas expresiones del fandom, incluyendo charlas de cine, torneos de videojuegos y ferias de ilustración, consolidándose como el panorama ideal para públicos de todas las edades.

¿Qué esperar en la ConComics 2026?

Desde las 11:00 hasta las 19:00 horas, el recinto ubicado en Antofagasta 545 se convertirá en el epicentro de la creatividad. Los visitantes podrán disfrutar de toda una Feria de Cómics e Ilustración, productos exclusivos del mundo Geek, presentaciones de K-pop, y un área de Videojuegos y Juegos de Mesa. Como siempre, se invita a todos los asistentes a asistir con sus mejores trajes Cosplay para compartir con la comunidad.

Los stands están listos, los juegos preparados y los ilustradores están esperando a las familias sanantoninas para celebrar esta nueva versión de ConComics que está llena de sorpresas. Mayores detalles e información sobre este espectacular evento en las redes sociales del Centro Cultural. Algunas actividades necesitan tickets.