Centro Arte Alameda invita a ciclo con las 6 películas claves en la historia del Festival de Cine de Venecia

Esta semana concluye la 82° versión del Festival de Venecia, y como todos los años, el certamen ha capturado todas las miradas con algunos de los estrenos más esperados del año, y el despliegue glamoroso de artistas por los canales y las salas de cine del Lido.

Para conocer a fondo la historia del más antiguo de los festivales de cine, el Centro Arte Alameda le dedica un nuevo ciclo de Clásicos de Matiné con un recorrido fílmico por su trayectoria. La iniciativa cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

Seis películas que abarcan desde los inicios del Festival de Venecia en los años 30, pasando por la serie de reinvenciones políticas y culturales que dan cuenta del paso del tiempo, la constante evolución de los cánones cinematográficos y las identidades de los artistas.

Tal como Frankenstein, de Guillermo del Toro, ha destacado esta semana en Venecia, otro clásico monstruo protagonizó la que fuera la primera película inaugural del festival, el 6 de agosto de 1932: Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que abrirá este ciclo.

Esta adaptación del relato de Robert Louis Stevenson explora el lado oculto del ser humano, encarnando sus impulsos más violentos y salvajes. Una imagen que posiblemente hiciera eco del contexto político de la época: Italia estaba gobernada por Benito Mussolini, figura fascista y aliada del nazismo. A través de su larga trayectoria, el festival ha evolucionado dejando atrás este oscuro origen político, de la mano de una constante reinvención artística y cultural que va modelando su visión.

Casi veinte años más tarde, el prestigioso León de Oro (el premio a la mejor película del festival), se lo llevó Rashomon (1951), de Akira Kurosawa, siendo la primera película no europea ni estadounidense en llevarse el galardón.

Una cinta revolucionaria en muchos sentidos, por su particular estructura narrativa que explota los puntos de vista como no se había hecho nunca en el cine, y también porque su éxito en Venecia trajo consigo el reconocimiento del cine japonés, hasta entonces desconocido en Europa, y abrió las puertas de aquel público a otros maestros como Ozu o Mizoguchi.

Volviendo a apostar por una película que rompiera las reglas cinematográficas, el año 1961 el León de Oro fue para El año pasado en Marienbad, de Alain Resnais. Miembro de la Rive Gauche, la facción más vanguardista del movimiento Nouvelle Vague del cine francés, el director difuminó el tiempo y el espacio en este filme, desplegando un sinfín de posibilidades para futuros cineastas y estilos.

La siguiente película del ciclo se exhibió en el festival poco tiempo después: El Evangelio según San Mateo (1964), de Pier Paolo Pasolini. Fue recibida inicialmente con abucheos para luego ser ovacionada y ganadora del León de Plata, que corresponde al premio del jurado.

Pasolini era marxista, ateo y homosexual, y este reconocimiento marcó un cambio radical para el festival, alejándose de sus orígenes en el fascismo; al tiempo que señalaba un recambio para el cine italiano, que había pasado de la propaganda al neorealismo italiano, y posteriormente al cine moderno de Pasolini y Antonioni, libres y transgresores.

Pasando al año 1987 el premio mayor del Festival fue entregado a Louis Malle, con la película Adiós a los niños, cuya historia se inspiraba libremente en la vida del director, en el contexto de la invasión nazi a Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

El León de Oro a esta película implicó una valoración tan estética como política, denunciando lo ocurrido cerca de 40 años antes y posicionando al festival como un espacio libre de ideologías políticas del pasado.

Para concluir este ciclo de Clásicos de Matiné, se exhibirá Un ángel en mi mesa (1990), de Jane Campion, que se convirtió con esta película en la primera mujer en ganar el León de Plata; premio que volvería a llevarse recientemente con The Power of the Dog (2021).

El Ciudadano