Chile: Falleció Vicente Ruiz, artista clave de la contracultura y la resistencia de los ’80

A través de un comunicado, la Corporación de Actores y Actrices de Chile (Chileactores) confirmó la lamentable partida física de Vicente Ruiz, destacadísimo artista y actor chileno, que fue protagonista de la contracultura y la resistencia a la dictadura civil-militar de derecha en los años ochenta.

El trabajo de Ruiz se desplegó en la performance, la actuación, la danza, el teatro, el audiovisual y la creación multimedia. En estos ámbitos, se desempeñó como actor, director, profesor, dramaturgo y gestor cultural.

Desde Chileactores recordaron que «junto a Patricia Rivadeneira, Vicente creó múltiples acciones artísticas que fueron vanguardia y resistencia. Inolvidable fue la performance ‘Por la Cruz y la Bandera’, realizada en 1992, que generó una enorme controversia mediática por su contenido».

Así informó la prensa de la época la realización de la performance de Rivadeneira y Ruiz: «Se adelantó el fin del mundo».

«Con esa osadía expresiva, el trabajo de Vicente abrió la conversación sobre temas tabú y necesarios para la modernización y democratización del país», agregaron las y los actores de la Corporación.

En palabras del mismo Ruiz: «Solo obedecía a lo que mi instinto me llevaba a hacer; nunca pensé si estaba permitido o no permitido, si iba a hacer bien a los demás o mal, o si iba a hacer una proyección hacia los demás. Nunca quise ser líder de nada, sino como dijo Neruda: trabajando tú con tus raíces internas, eso es importante para mí», señaló el artista en una entrevista con la U. Diego Portales, a propósito de la revisión de su trabajo.

Todos mi respeto por la memoria de Vicente Ruiz.

Le conocí a fines de los 80, le entrevisté varias veces y tuve oportunidad de programar su última performance hace un año en CEINA.

En marzo nos reunimos por última vez para hablar de sus planes.

Documental

En 2022, El Ciudadano publicó un artículo sobre el documental «Vicente Ruiz: A Tiempo Real», realizado por Matías Cardone y Julio Jorquera, donde se recorre su obra y su proceso creativo, las pulsiones emocionales detrás de su trabajo y la búsqueda constante de cambio.

Con material de archivo y testimonios, el documental explora el rol social del arte, mostrando a figuras insignes de la contracultura chilena de la década de los 80, como Cecilia Aguayo, Titin Moraga, Patricia Rivadeneira, Jorge González, Jacqueline Fresard, Ramón Griffero y Consuelo Castillo. Lee el artículo completo a continuación:

