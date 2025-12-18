Chile: Falleció Vicente Ruiz, artista clave de la contracultura y la resistencia de los ’80

En enero de 2025, el artista había donado todo su archivo artístico a la Biblioteca Nacional, incorporando más de 500 documentos a la memoria nacional. Ahora, su legado será resguardado por la Fundación Vicente Ruiz Maturana. Desde la Corporación de Actores y Actrices de Chile realzaron su aporte a la apertura democrática de Chile y recordaron su histórica performance "Por la Cruz y la Bandera", realizada en 1992 junto a Patricia Rivadaneira.

Autor: Absalón Opazo
A través de un comunicado, la Corporación de Actores y Actrices de Chile (Chileactores) confirmó la lamentable partida física de Vicente Ruiz, destacadísimo artista y actor chileno, que fue protagonista de la contracultura y la resistencia a la dictadura civil-militar de derecha en los años ochenta.

El trabajo de Ruiz se desplegó en la performance, la actuación, la danza, el teatro, el audiovisual y la creación multimedia. En estos ámbitos, se desempeñó como actor, director, profesor, dramaturgo y gestor cultural.

Desde Chileactores recordaron que «junto a Patricia Rivadeneira, Vicente creó múltiples acciones artísticas que fueron vanguardia y resistencia. Inolvidable fue la performance ‘Por la Cruz y la Bandera’, realizada en 1992, que generó una enorme controversia mediática por su contenido».

Así informó la prensa de la época la realización de la performance de Rivadeneira y Ruiz: «Se adelantó el fin del mundo».

«Con esa osadía expresiva, el trabajo de Vicente abrió la conversación sobre temas tabú y necesarios para la modernización y democratización del país», agregaron las y los actores de la Corporación.

En palabras del mismo Ruiz: «Solo obedecía a lo que mi instinto me llevaba a hacer; nunca pensé si estaba permitido o no permitido, si iba a hacer bien a los demás o mal, o si iba a hacer una proyección hacia los demás. Nunca quise ser líder de nada, sino como dijo Neruda: trabajando tú con tus raíces internas, eso es importante para mí», señaló el artista en una entrevista con la U. Diego Portales, a propósito de la revisión de su trabajo.

Documental

En 2022, El Ciudadano publicó un artículo sobre el documental «Vicente Ruiz: A Tiempo Real», realizado por Matías Cardone y Julio Jorquera, donde se recorre su obra y su proceso creativo, las pulsiones emocionales detrás de su trabajo y la búsqueda constante de cambio.

Con material de archivo y testimonios, el documental explora el rol social del arte, mostrando a figuras insignes de la contracultura chilena de la década de los 80, como Cecilia Aguayo, Titin Moraga, Patricia Rivadeneira, Jorge González, Jacqueline Fresard, Ramón Griffero y Consuelo Castillo. Lee el artículo completo a continuación:

Obra y trayectoria de un visionario: Documental «Vicente Ruiz: A Tiempo Real» + conversatorio con el protagonista en el Centro Arte Alameda

El Ciudadano

