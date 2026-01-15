“Chile, voces de la Patagonia” en el CAMM de Puerto Varas

Espectaculares imágenes del fotógrafo Eduardo Sorensen, que revelan la impresionante biodiversidad oculta en los fiordos de la región de Aysén

“Chile, voces de la Patagonia” en el CAMM de Puerto Varas
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El Centro de Arte Molino Machmar (CAMM) en Puerto Varas – región de Los Lagos – se convierte en el escenario de una impactante expedición visual. Hasta el próximo 23 de enero de 2026, el público podrá visitar la exposición fotográfica “Chile, voces de la Patagonia: Secretos del fondo marino”, del destacado fotógrafo Eduardo Sorensen.

Esta muestra, posible gracias a la colaboración de Filantropía Cortés Solari y el Sernageomin, es una invitación a sumergirse en los ecosistemas más desconocidos y frágiles de la región de Aysén.

Cinco años de exploración en la Latitud 43 Sur

Eduardo Sorensen dedicó más de media década a documentar el mar profundo de la Reserva Elemental Melimoyu. El resultado es un registro impresionante de biodiversidad, donde los colores vibrantes de los fiordos chilenos desafían la oscuridad de las profundidades.

La exposición no solo busca el deleite estético, sino que actúa como un llamado urgente a la reflexión sobre la conservación marina y la protección de los territorios del sur de Chile.

Educación y conciencia

El CAMM ha diseñado una experiencia de mediación educativa para acompañar la muestra. A través de recorridos guiados, niños, niñas y jóvenes pueden descubrir la riqueza oculta del mar de Chile, y reflexionar sobre la fragilidad del ecosistema y la importancia de la biodiversidad.

De esta manera, la fotografía se transforma en un puente de conexión entre las nuevas generaciones y los territorios australes.

Coordenadas

• Exposición «Chile, voces de la Patagonia. Secretos del fondo marino», del fotógrafo Eduardo Sorensen.
Abierta hasta el 23 de enero de 2026. Martes a Sábado de 10:00 a 19:00 horas; Domingo de 10:00 a 14:00 horas.
Centro de Arte Molino Machmar, Sala Vulcanología, Piso 3. Avenida Gramado 1100, Puerto Varas.
Entrada liberada.
Mayores informaciones en Molinomachmar.cl.

Relacionados

El Ciudadano

"Memoria Visual Arquitectónica": exposición fotográfica en Puerto Varas rescata el patrimonio del Sur de Chile

Hace 3 meses
El Ciudadano

Ediciones UACh inaugura colección de artes con antología de la destacada fotógrafa Mariana Matthews

Hace 1 semana
El Ciudadano

Chillán: 3ra. edición de FICHA Fest reúne a referentes de la fotografía análoga de toda Latinoamérica

Hace 3 meses
El Ciudadano

Visita guiada en Valparaíso: El fotógrafo Marcelo Kohn presenta “Un manto de tristeza”

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Marionetas sin fronteras: “La Rebelión de los Muñecos” vuelve con su 13ª versión y gira por seis comunas de todo el país

Hace 3 meses
El Ciudadano

Muestra “Miradas Reveladas” en Galería Suyai TV: el inmenso poder de la fotografía femenina latinoamericana

Hace 3 semanas
El Ciudadano

La fotografía de Julia Toro en Centro Cultural La Moneda, una trayectoria de "Huellas y desplazamientos"

Hace 3 meses
El Ciudadano

La muestra "Coreografías Minerales" de Alejandra Prieto se toma Los Vilos

Hace 2 días
El Ciudadano

Se lanza Fotorock Valdivia 2025 Versión Casamúsica

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano